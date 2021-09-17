وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

شهدت خطبة اليوم الجمعة بمسجد المطافئ بمحافظة الإسماعيلية، غضبا شعبيا، ضد الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، بعدما اتهم عددا من المصلين بالمسجد بالتطرف بشكل عشوائي.



وقال أحد المصلين إنه بمجرد اعتلاء الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف المنبر، لإلقاء خطبة الجمعة بمسجد المطافئ، تحدث عن أهمية نبذ العنف والتطرف، الا أنه اشتد في النقاش علي بعض المصلين، مؤكدا أنه يعلم أن هناك بعض المتطرفين يترددون علي مسجد المطافئ، وهو ما تسبب في حالة اختناق لدي الحضور وطالبوه بالنزول عن المنبر.



وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إعفاء الشيخ صبري عبادة من منصبه مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية لعدم التزامه بتعليمات الوزارة.

جاء قرار وزير الأوقاف بإعفاء الشيخ صبري عبادة من منصبه بناء على المذكرة المقدمة من الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والوكيل الدائم ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف حيث تم إعفاء الشيخ صبري عبادة من عمله القيادي مديرًا لمديرية أوقاف الإسماعيلية.