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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج بنسبة نجاح 72.87%

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

حسمت محافظة سوهاج حالة الترقب التي سيطرت على آلاف الأسر خلال الأيام الماضية، بعدما اعتمد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، رسميًا نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، لتصبح النتيجة متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور، وسط حالة من الفرحة بين الناجحين وترقب من الجميع للاطلاع على الدرجات.

نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية هذا العام 72.87% على مستوى المحافظة، في نتيجة تعكس الجهود التي بُذلت طوال العام الدراسي، سواء من الطلاب أو المعلمين، إلى جانب أعمال الكنترولات التي انتهت من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها رسميًا.

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بلغ 99 ألفًا و929 طالبًا وطالبة، حضر منهم 99 ألفًا و182 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الناجحين 72 ألفًا و277 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح وصلت إلى 72.87%.

وحرص محافظ سوهاج على تهنئة الطلاب والطالبات الناجحين وأسرهم، مؤكدًا أن النجاح يمثل بداية جديدة نحو مراحل تعليمية أكثر أهمية، ومتمنيًا لهم دوام التفوق والتميز في مسيرتهم الدراسية المقبلة.

كما أشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها مديرية التربية والتعليم وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، من رؤساء اللجان والمراقبين وأعضاء الكنترولات، مؤكدًا أن التعاون والانضباط كانا سببًا رئيسيًا في خروج موسم الامتحانات بصورة منظمة، دون معوقات تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وأكد اللواء طارق راشد أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم الكامل لقطاع التعليم، والعمل بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم على تطوير المنظومة التعليمية، وتهيئة بيئة مناسبة تساعد الطلاب على تحقيق أفضل النتائج، باعتبار التعليم أحد أهم محاور التنمية وبناء الإنسان.

وكانت أعمال التصحيح ورصد الدرجات قد انتهت خلال الأيام الماضية، أعقبها مراجعات دقيقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، قبل عرض النتيجة على المحافظ لاعتمادها رسميًا.

ومع إعلان النتيجة، تبدأ مرحلة جديدة أمام الطلاب الناجحين تتمثل في الاستعداد لتنسيق المرحلة الثانوية، واختيار المسار التعليمي المناسب، سواء بالالتحاق بالثانوية العامة أو التعليم الفني، وفقًا للمجموع ورغبة كل طالب، وسط آمال بأن تكون المرحلة المقبلة بداية لتحقيق طموحاتهم المستقبلية.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية

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