قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 نجوم سوبر.. شبح الإصابات يطارد نجوم منتخب مصر قبل مباراة أستراليا
اجتماع انتهى بمأساة.. تفاصيل مصرع رئيس مدينة طابا وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بجنوب سيناء
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بطريق "طنطا _ قطور"
الرئيس السيسي يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو
سعر الدولار يتراجع اليوم في البنوك
رسميا.. مهند لاشين يغيب عن مباراة مصر وأستراليا بسبب الإيقاف
تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في قطاع المياه
مباحثات مصرية رواندية لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي
تاريخ مواجهات مصر وأستراليا.. أفضلية متوازنة قبل صدام كأس العالم 2026
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73 ألفا و58 شهيدا
نبوءة غريبة تشعل المونديال.. ساحر غاني يتوج رونالدو بطلًا وميسي خارج الحسابات
مصر تعزي السعودية في ضحايا حادث تحطم المروحية بمنطقة رأس تنورة وتؤكد تضامنها الكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السكة الحديد: 4 قطارات يوميًا لتقديم خدمة نقل متميزة لمواطني شمال سيناء

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقديم خدمة نقل متميزة لمواطني شمال سيناء على خط (القنطرة شرق/بئر العبد) بواقع 4 رحلات قطار يوميا بالعربات المطورة "تحيا مصر" من خلال 8 محطات.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن تسيير هذه القطارات يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل لمراحل مشروع قطار التنمية في سيناء بطول 500 كم والمتضمن إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان/شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا).

وأكدت أنها تواصل جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن وقرى شمال سيناء بتكلفة مخفضة، فيما يعد خط (القنطرة شرق/بئر العبد) أحد المحاور التي تسهم في ربط محافظة شمال سيناء بمدن القناة، ومنها إلى باقي محافظات الجمهورية، بما يدعم حركة انتقال المواطنين ونقل البضائع، ويخدم المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وأوضحت أنها تقوم بتشغيل 4 رحلات قطار بالعربات المطورة "تحيا مصر" على خط (القنطرة شرق/بئر العبد) والعكس،  بصورة يومية عبر 8 محطات هي (القنطرة شرق - جلبانة - بالوظة - السلام - رمانة - 30 يونيو - نجيلة - بئر العبد).

ونوهت الهيئة بأن جدول تشغيل القطارات كالتالي: أولًا: اتجاه (القنطرة شرق/ بئر العبد) سيتم تشغيل القطار رقم 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 08:00 صباحًا، ويصل محطة بالوظة الساعة 08:43 حيث يقابل القطار رقم 290 ويقوم منها الساعة 08:53 ليصل محطة بئر العبد الساعة 10:10 صباحا.

وقالت : سيتم تشغيل القطار رقم 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 14:30 مساءً ويصل محطة بالوظة الساعة 15:13 حيث يقابل القطار رقم 292 ويقوم منها الساعة 15:24 ليصل محطة بئر العبد الساعة 16:40 مساء.

ثانيا: اتجاه (بئر العبد/القنطرة شرق) سيتم نشغيل القطار رقم 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 07:25 صباحًا ويصل محطة بالوظة الساعة 08:42 حيث يقابل القطار رقم 291 ويقوم منها الساعة 08:51 ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 09:35 صباحًا .

وسيتم تشغيل القطار رقم 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 13:55 مساءً ويصل محطة بالوظة الساعة 15:12 حيث يقابل القطار رقم 293 ويقوم منها الساعة 15:21 ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 16:05 مساء.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث الخاصة بمشروع قطار التنمية في سيناء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض الفيروز.


 

الهيئة القومية لسكك حديد مصر نقل البضائع المشروعات القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

البانيه نزل 100 جنيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الفراخ

الفراخ نزلت تانى.. أسعار الدواجن والبيض اليوم

ترشيحاتنا

الورش التدريبية

القومي للمرأة ينظم عدداً من الورش التدريبية للسيدات في الإسكندرية

الدكتور عبدالعزيز قنصوة، و الدكتور محمد سامي عبدالصادق

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة يفتتحان ويتفقدان مشروعات طبية بـ"قصر العيني"

مبادرة الإلكترونيات الدائرية في مصر

منال عوض: مبادرة الإلكترونيات الدائرية نقلة نوعية لإدارة المخلفات الإلكترونية في مصر

بالصور

إزالة 504 إعلانات مخالفة بشوارع الشرقية

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

بعد 12 سنة من عرضه الأول.. تفاصيل خاصة عن مسلسل "سرايا عابدين"

يسرا
يسرا
يسرا

إزالة 4 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة بلبيس

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تناول هذا الجزء من المشمش يسبب الوفاة.. اعرف السبب

المشمش
المشمش
المشمش

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد