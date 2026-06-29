السكة الحديد: 4 قطارات يوميًا لتقديم خدمة نقل متميزة لمواطني شمال سيناء

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقديم خدمة نقل متميزة لمواطني شمال سيناء على خط (القنطرة شرق/بئر العبد) بواقع 4 رحلات قطار يوميا بالعربات المطورة "تحيا مصر" من خلال 8 محطات.

وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن تسيير هذه القطارات يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل لمراحل مشروع قطار التنمية في سيناء بطول 500 كم والمتضمن إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد (الفردان/شرق بورسعيد/بئر العبد/العريش/طابا).

وأكدت أنها تواصل جهودها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمدن وقرى شمال سيناء بتكلفة مخفضة، فيما يعد خط (القنطرة شرق/بئر العبد) أحد المحاور التي تسهم في ربط محافظة شمال سيناء بمدن القناة، ومنها إلى باقي محافظات الجمهورية، بما يدعم حركة انتقال المواطنين ونقل البضائع، ويخدم المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وأوضحت أنها تقوم بتشغيل 4 رحلات قطار بالعربات المطورة "تحيا مصر" على خط (القنطرة شرق/بئر العبد) والعكس، بصورة يومية عبر 8 محطات هي (القنطرة شرق - جلبانة - بالوظة - السلام - رمانة - 30 يونيو - نجيلة - بئر العبد).

ونوهت الهيئة بأن جدول تشغيل القطارات كالتالي: أولًا: اتجاه (القنطرة شرق/ بئر العبد) سيتم تشغيل القطار رقم 291 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 08:00 صباحًا، ويصل محطة بالوظة الساعة 08:43 حيث يقابل القطار رقم 290 ويقوم منها الساعة 08:53 ليصل محطة بئر العبد الساعة 10:10 صباحا.

وقالت : سيتم تشغيل القطار رقم 293 يقوم من محطة القنطرة شرق الساعة 14:30 مساءً ويصل محطة بالوظة الساعة 15:13 حيث يقابل القطار رقم 292 ويقوم منها الساعة 15:24 ليصل محطة بئر العبد الساعة 16:40 مساء.

ثانيا: اتجاه (بئر العبد/القنطرة شرق) سيتم نشغيل القطار رقم 290 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 07:25 صباحًا ويصل محطة بالوظة الساعة 08:42 حيث يقابل القطار رقم 291 ويقوم منها الساعة 08:51 ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 09:35 صباحًا .

وسيتم تشغيل القطار رقم 292 يقوم من محطة بئر العبد الساعة 13:55 مساءً ويصل محطة بالوظة الساعة 15:12 حيث يقابل القطار رقم 293 ويقوم منها الساعة 15:21 ليصل محطة القنطرة شرق الساعة 16:05 مساء.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تنفيذ خطط التطوير والتحديث الخاصة بمشروع قطار التنمية في سيناء، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة على أرض الفيروز.



