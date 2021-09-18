رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 يبحث عنه جميع طلاب الدور الثاني للثانوية العامة وأولياء امورهم ، استعدادا لتحديد مصيرهم في تنسيق الجامعات 2021 ، خاصة في ظل انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة الخاصة بهم .

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والحساب الرسمي الوحيد للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، بعد اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021.

رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم لـ طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2021 : ترقبوا نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 ، على موقع وزارة التربية والتعليم خلال أيام .

حيث أكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، أن رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 سوف يتاح على موقع وزارة التربية والتعليم خلال الاسبوع القادم .

وأوضح المصدر ، أنه يمكن للطلاب واولياء الامور الوصول إلى رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/

وقال المصدر ، بمجرد اعتماد نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 ، يمكن للطلاب الدخول على رابط نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 ، ثم ادخال رقم الجلوس بشكل صحيح ، ثم الضغط على ايقونة عرض النتيجة

وأشار المصدر ، إلى انه بموجب نظام اعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 ، سيجد الطالب انه حاصل على نصف الدرجة الكلية للمادة فقط ، إلا اذا كان هذا الطالب دخل الدور الثاني بسبب تأجيل الامتحانات لعذر قهري مثبت بالاوراق الرسمية المقبولة من الوزارة ، ففي هذه الحالة فقط سيحصل هذا الطالب على الدرجة الكلية للمادة في الدور الثاني.

وكانت قد انطلقت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، يوم 4 سبتمبر 2021 واستمرت حتى 13 سبتمبر 2021 .

وخاض امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ما يزيد عن 150 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ، إلى جانب تطبيق كافة الاجراءات الخاصة بتأمين جميع اعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ومكافحة الغش وضبط الغشاشين وتحرير محاضر رسمية لهم لتطبيق قانون الغش .

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التظلمات بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 ، لمدة اسبوع بنفس ضوابط تظلمات الثانوية العامة المعلنة في الدور الاول.

ومن جانبها قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إرجاء إعلان نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، لبعد اعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2021 ، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

منح دراسية

وأعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي ، عن فتح باب التقدم لمنح تشيفننج المقدمة من المملكة المتحدة للعام الأكاديمى 2022/2023 الممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية، والكومنولث، والتنمية؛ للحصول على درجة الماجستير لمدة عام من أحد الجامعات الرائدة فى المملكة المتحدة، وتمنح للقادة البارزين أو الناشئين فى جميع مجالات الدراسة.

ويتم التقدم للمنح من خلال الموقع الالكترونى التالى:

https://www.chevening.org/apply

وتسمح المنحة باختيار 3 برامج دراسات عليا في 3 جامعات مختلفة في جامعات المملكة المتحدة البريطانية، بشرط الحصول على قبول غير مشروط من أحد هذه الجامعات.

واوضح التقرير أن المنحة ممولة بالكامل من مكتب الشئون الخارجية، والكومنولث، والتنمية، للدراسة على مستوى الدراسات العليا، بما في ذلك الرسوم الدراسية، وراتب شهري لتغطية مصاريف المعيشة، والتأمين الصحي، وكذلك السكن، ومصاريف الطيران (ذهاب وإياب).