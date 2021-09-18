شاب روسي مهدد بالموت بعد حقن ذراعيه بثلاثة ألتار من الفازلين

يواجه جندي روسي سابق يدعى "بوباي" الموت إذا ما لم يزيل عضلات ذراعه ميتة جراحيًا وذلك بعد حقنها بالفازلين المتصلب للحصول على تكتل عضلي ضخم .

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، استخدم كيريل تيريشين ، 25 عامًا ، حقن الفازلين لإظهار نفسه على أنه سوبرمان ولكنه الآن يدفع الثمن الذي قد يشمل فقدان استخدام ذراعيه ، أو ما هو أسوأ.

وأشارت الصحيفة ان "ببوباي" خضع بالفعل لإزالة ثلاثية رؤوس عضلات مزيفة في عملية سابقة ، لكنه يواجه الآن أولى العمليات الجراحية المتعددة للتخلص من العضلة ذات الرأسين العملاقة الخطيرة.

واوضحت الصحيفة ان الشاب الروسي حقن ذراعيه بستة لترات من الفازلين ، المسمى سينثول ، و أشبع عضلاته واخترقت أنسجة الجلد والجلد نفسه - مما يعني أنه منع تدفق الدم مما تسبب هذا الأمر في إصابة الشاب الروسي بالحمى والألم.

حذر الجراح دميتري ميلنيكوف الجندي السابق بصراحة: `` إن خطر حدوث مضاعفات في هذه الحالة مرتفع للغاية، مضيفاً ان التقاعس عن العمل لن يساعد المريض مشيراً إلى ان المادة السامة الموجودة في جسم الشاب الروسي يمكن على المدى الطويل أن تصيب الكلى وتؤدي إلى الوفاة".

وكان المجند السابق في الجيش الروسي حقن ثلاثة لترات من مادة سينثول في كل من ذراعيه.

