تنسيق المرحلة الثالثة 2021| الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بدأ اليوم، السبت، رسميا الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات، في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة ضمن تنسيق الجامعات 2021 للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد2021 – 2022.

تنسيق المرحلة الثالثة

رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من هنا ليتمكن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن حصلوا على الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد وفقا للمرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعة في العام الدراسي الجديد (2021_2022) حيث أعلنت الوزارة عن وجود أماكن شاغرة بـ 50 كلية بمختلف الجامعات المصرية بالإضافة إلى المعاهد العليا والتي يمكن لطلاب المرحلة الثالثة التسجيل فيها ولعل أبرز تلك الكليات كلية التربية شعبة رياض أطفال وتربية رياضية وتربية فنية وتربية موسيقية وكلية السياحة والفنادق والحقوق.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة 205 درجة بنسبة 50% ، بإجمالي 42065 طالب الشعبة العلمية ، و 24932 طالب للأدبية ، بينما 66997 طالب إجمالي جميع الشعب.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الشعبة الأدبية:

نتيجة ترشيحات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021 .. وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة و المحافظات.

تنسيق



كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الشعبة الأدبية:



تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات العريش

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية شعبة تربية فنية السويستربية (طفولة) أسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات بورسعيد

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية (طفولة) العريش

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بورسعيد

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين مطروح

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية أسوان

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية بورسعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

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