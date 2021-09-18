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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. ننشر رابط تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

بدأ اليوم، السبت، رسميا الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات، في استقبال رغبات طلاب تنسيق المرحلة الثالثة  ضمن تنسيق الجامعات 2021  للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

 

رابط تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم من هنا  ليتمكن الطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية ممن حصلوا على الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد وفقا للمرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعة في العام الدراسي الجديد (2021_2022) حيث أعلنت الوزارة عن وجود أماكن شاغرة بـ 50 كلية بمختلف الجامعات المصرية بالإضافة إلى المعاهد العليا والتي يمكن لطلاب المرحلة الثالثة التسجيل فيها ولعل أبرز تلك الكليات كلية التربية شعبة رياض أطفال وتربية رياضية وتربية فنية وتربية موسيقية وكلية السياحة والفنادق والحقوق.

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

خطوات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق 2021

تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص للتنسيق من خلال هذا الرابط  هنا .

اختيار أيقونة المرحلة الثالثة

كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل بياناته

اختيار التشعيب ( علمي، أدبي)

كتابة محافظة الإقامة

تدوين اسم المدرسة المقيد بها الطالب والإدارة التعليمية

كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب في الثانوية العامة أرقام ونسبة مئوية

الضغط على قائمة الكليات المتاحة للطلاب

ملء 72 رغبة في استمارة التنسيق

الضغط على زر الحفظ

و أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد العليا مواعيد تنسيق الجامعات 2021 لطلاب الثانوية العامة المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الأول، اليوم السبت 18 سبتمبر وحتى الاثنين 20 سبتمبر، بحد أدني 50% العلمي والأدبي.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة 66997 طالبا، بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، حيث بلغ عدد طلاب الشعبة العلمية 42065 طالبا، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 24932 طالبا.

وأوضحت الوزارة، أنه نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وانتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، من نتائج تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من العام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

تنسيق المرحلة الثالثة 2021
تنسيق المرحلة الثالثة 2021

 مد فترة التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية إلى ٢٥ سبتمبر


أعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية أنه نظراً لتأخر ورود نتائج بعض المحاولات في الاختبارات التي أداها الطلاب الحاصلون علي شهادة الدبلومة الأمريكية، فقد تقرر مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة عن طريق مكتب التنسيق حتي تاريخ 25 سبتمبر، وذلك من منطلق حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب.

تنسيق الكليات 2021
تنسيق الكليات 2021

خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة

 التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، بحضور د. حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛ لمناقشة ومتابعة الموقف الخاص بالقبول الإلكتروني لطلاب الجامعات الخاصة.
وانتهى اللقاء إلى دراسة ما يلى:
أولًا: مد فترة سداد المصروفات الدراسية للطلاب المرشحين للجامعات الخاصة حتى نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر الجاري.
ثانيًا: خفض الحد الأدنى للتقدم للجامعات الخاصة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية هذا العام على النحو التالي: 
- الطب البشري: 90%.
- صيدلة، أسنان، علاج طبيعي: 85%.
- هندسة، طب بيطري: 75%.
- تكنولوجيا حيوية، علوم صحية، فنون، حاسبات: 65%.
- الإعلام، اللغات والترجمة، إدارة الأعمال 60%.
- باقي التخصصات 55%.
ثالثًا: خفض الحد الأدنى للتقدم لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والأزهرية المتقدمين للجامعات الأهلية الأربعة( الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة) وجامعة سيناء بنسبة 5% عن الحد الأدنى المقرر للجامعات الخاصة لهذا العام لهؤلاء الطلاب، على ألا يقل الحد الأدنى لأى كلية عن 55%.
رابعًا: بدء الجامعات الخاصة في تلقي أوراق طلاب الثانوية العامة للعام الماضي بنفس الحد الأدنى المقرر للعام الماضي

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