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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2021.. مواعيد التقدم للطلاب الجدد بتجارة عين شمس

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تعليمات مهمة للطلاب الجدد  الملتحقين بالكلية للعام الجامعي  من تنسيق الجامعات 2021.

 

وأكدت كلية تجارة جامعة عين شمس، علي الطلاب الجدد الملتحقين بكلية التجارة الالتزام بالحضور في المواعيد المقررة طبقا للجدول وذلك لتقديم ملفاتهم واجراء الكشف الطبي علما بأنه سوف يتم تقسيم الطلاب الي مجموعات للحضور الي الكلية لتقديم الملفات وذلك منعا للتكدس والتزاحم بين الطلاب  

 ويمكن للطلاب التوجه للكلية بداية من يوم الأحد الموافق 19سبتمبر و20 و21 و22 سبتمبر  لتقديم الملف وإجراء الكشف الطبي واستكمال إجراءات الالتحاق بالكلية  .

 

وقد وافق مجلس جامعة عين شمس برئاسة د. محمود المتيني، علي تعديل شروط القبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس بصورة استثنائية هذا العام.
 

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وأوضح د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تيسيرا علي أبنائنا الطلاب فتم تعديل شروط القبول لهذا العام بناء علي ما تنص عليه لائحة القبول في شعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية.  

 

كما أوضح د. خالد قدري عميد الكلية، أن مجلس الجامعة وافق على قرار مجلس كلية التجارة بأن يكون الحد الأدنى لدرجة اللغة الإنجليزية 65% إذا كانت هى اللغة الأولى، وأن يكون 75% إذا كانت هى اللغة الثانية وذلك للقبول بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية علي أن يكون ذلك بصورة استثنائية تطبق هذا العام فقط.

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