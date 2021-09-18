السلطات الجزائرية تسمح لشقيق الرئيس بوتفليقة بحضور جنازته

سمحت السلطات في الجزائر، للسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بإلقاء النظرة الأخيرة على شقيقه والمشاركة في جنازته.

وقال موقع "سبق برس" الجزائري نقلا عن مصدر مطلع قوله، أن قاضي العقوبات بالمؤسسة العقابية في الحراش أعطى موافقة مساء اليوم بإخراج السعيد بوتفليقة وتمكينه من إلقاء النظرة الأخيرة وحضور جنازة شقيقه رئيس الجزائر السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي سيدفن بمقبرة العالية غدا.

وأوضح الموقع أن المحامي سليم حجوطي عضو هيئة الدفاع عن السعيد بوتفليقة زاره صباح اليوم في سجن الحراش وأبلغه بوفاة شقيقه.

وأضاف أنه تقدم إلى قاضي العقوبات في إدارة السجن بطلب لتمكين موكله من حضور جنازة شقيقه الذي توفي في ساعة متأخرة أمس الجمعة، عن عمر يناهز 84 سنة.

ويتواجد السعيد بوتفليقة في سجن الحراش منذ ديسمبر 2020، إذ أنه متهم في عدة قضايا، ومن المقرر عقد أول جلسة لمحاكمته في جنابات الدار البيضاء نهاية الشهر الجاري.

وكان رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، أعلن تنكيس أعلام البلاد لمدة 3 أيام، إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.