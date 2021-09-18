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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. قانون جديد للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال بها

الجزائر
الجزائر

كشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن عن إعداد بلاده  قانونا جديدا للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال بها وجذب مستثمرين أجانب بهدف تعزيز القطاع غير المتصل بالطاقة.

وبيًن عبد الرحمن في تصريحات صحفية له تناقلتها وسائل إعلام جزائرية، أن هناك أيضا خططا لتطوير البورصة الصغيرة في البلاد وإجراء إصلاحات مصرفية ومالية لإيجاد مصادر تمويل جديدة للاقتصاد الذي يعتمد على النفط.

وأشار بن عبد الرحمن، الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية، أمام البرلمان بعد مناقشة خطة عمل الحكومة إن مراجعة الحكومة المستفيضة لقانون الاستثمار "تهدف إلى التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين قصد وضع بيئة استثمارية تسودها الثقة بين المستثمر ومؤسسات الدولة.

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واضاف : "وكذا إعطاء إشارات قوية وضمانات كفيلة بزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإرساء شراكات حقيقية وقوية من شأنها المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني".

وتابع :  القانون سيكون جاهزا في غضون بضعة أسابيع ليقدم للمشرعين من أجل مناقشته، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن الخطط.

وأوضح بن عبد الرحمن إن قانون الاستثمار الجديد سيكون مصحوبا بإجراءات أخرى تسعى لمصادر تمويل جديدة تشمل إعادة تنشيط البورصة وتحسين إدارة البنوك وتشجيع إقامة شراكات بين شركات القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مشروعات كبرى وفتح باب أكبر أمام التمويل الإسلامي.

ونوه أن الإصلاح المصرفي والمالي سيتيح وجود إدارة تلتزم الشفافية والكفاءة، مشيرا إلى أن الحكومة ستبيع أسهما في بعض البنوك الستة المملوكة للدولة.

وختم بن عبد الرحمن "مخطط العمل الجديد، الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه، يستند إلى أساليب تمويلية جديدة".

الجزائر البورصة رئيس الوزراء قانون الاستثمار الجديد برلمان

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