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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر: نرفض كل أشكال التدخلات الخارجية في ليبيا

عبدالمجيد تبون
عبدالمجيد تبون

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رفض الجزائر لجميع أشكال التدخلات الخارجية في ليبيا وشؤونها الداخلية.

وقال تبون في تصريح خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، بالعاصمة الجزائرية، إن بلاده تشدد على موقفها الداعم لحل الأزمة الليبية وتوفير الأجواء الملائمة للانتخابات وبناء مؤسسات الدولة.

ووصل الكوني صباح الخميس إلى الجزائر في زيارة رسمية، من أجل بحث آخر التطورات في ليبيا.

ونهاية شهر يوليو الماضي أجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، زيارة إلى الجزائر دامت يومين.

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وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن التقارير التي تتحدث عن عرقلة روسيا لمهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عارية تماما عن الصحة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن  التقارير التي زعمت عرقلة روسيا لمهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا "كاذبة"، مؤكدة أن الدول الغربية وراء ذلك، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأضافت زاخاروفا: "سمعنا التقارير التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام حول الحظر الروسي المزعوم لبعثة الدعم في ليبيا، ويبدو أن الدول الغربية تقف وراء هذا الكذب الاعلامي الذي لم يسمح موقفها غير البناء لأعضاء مجلس الأمن الدولي بالتوصل إلى قرارات متوقعة بشأن معايير عمل البعثة على المدى الطويل ".

 

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