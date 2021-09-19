نادين : زوجي عمدة أبو قرقاص في المنبا وعجبني فيه هيبته وخفة دمه

قالت الفنانة نادين ان زوجها نجل عمدة أبو قرقاص في المنيا و اصبح هو عمدة أبو قرقاص ، و اتقابلنا في اسكندرية اعترف لى بحبه د،و انا عجبنى فيه الهيبة و خفة دمه و هو عمدة مودرن ، و بنحس اننا لحد الان مش متجوزين و كاننا مخطوبين ، و عندنا بنتين و ولد .

و اضافت خلال لقاءها مع الاعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان الوسط الفني تغير كتير حتى تكنيك الشغل اتغير ، و في ليالى اوجينى بعد ما خلصت تصوير قالو لى استنى هناخد زوايا تانية فقلت دى اخرة نزول بتوع السينما للدراما.

واشارت نادين ان المخرج هانى خليفة تحدث معي هاتفيا ، واراد ان اتعاون معاه في مسلسل ليالى اوجينى و ده في الاربعينات ، و مان يريد ان اقدم دور ارتيست ، وو افقت و طلبت منه ان اسمى يتكتب ارتيست في التقديم في المسلسل و في التتر لانى مش راقصة انا ارتيست ، واشتغلت بعدها مسلسل عائلة جى جى و كان دورى خمس حلقات فقط ضيف شرف بس دور مهم.