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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين : زوجي عمدة أبو قرقاص في المنبا وعجبني فيه هيبته وخفة دمه

نادين
نادين

قالت الفنانة نادين ان زوجها نجل عمدة أبو قرقاص في المنيا و اصبح هو عمدة أبو قرقاص ، و اتقابلنا في اسكندرية  اعترف لى بحبه د،و انا عجبنى فيه الهيبة و خفة دمه و هو عمدة مودرن ، و بنحس اننا لحد الان مش متجوزين و كاننا مخطوبين ، و عندنا بنتين و ولد  .

و اضافت خلال لقاءها مع الاعلامى  عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان الوسط الفني تغير كتير حتى تكنيك الشغل اتغير ،  و في ليالى اوجينى بعد ما خلصت تصوير قالو لى استنى هناخد زوايا تانية فقلت دى اخرة نزول بتوع السينما للدراما.

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واشارت نادين ان المخرج هانى خليفة تحدث معي هاتفيا ، واراد ان اتعاون معاه في  مسلسل ليالى اوجينى و ده في الاربعينات ، و مان يريد ان اقدم دور ارتيست ، وو افقت و طلبت منه ان اسمى يتكتب ارتيست في التقديم في المسلسل و في التتر لانى مش راقصة انا ارتيست ، واشتغلت بعدها مسلسل عائلة جى جى  و كان دورى خمس حلقات فقط ضيف شرف بس دور مهم.

واحد من الناس عمرو الليثي نادين نجيم نادين نسيب نجيم برنامج واحد من الناس

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