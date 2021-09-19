البهظ بيه وأبو الفضل.. جميل راتب بين الخير والشر وحب الجمهور

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير جميل راتب الذي ابهرنا بمسيرة طويلة من الأعمال الخالدة، التي تلون فيها بين الخير والشر، ومنها شخصيتان لا يمكن أن يمر من أمام المشاهد مرور الكرام، بل يجب الوقوف أمامهما، لأنهما جسدا قدرات «راتب» التمثيلية، وتمكنه من الأدوار، فنجده الرجل الصالح فى ثوب «أبو الفضل»، والشرير تحت عباءة «سليم البهظ»،



أبو الفضل

«أبو الفضل جاد الله عويس»، هي الشخصية التي قدمها جميل راتب، ضمن أحداث مسلسل «يوميات ونيس»، وهو الجد لأحفاد ونيس، (الفنان محمد صبحى)، فهو الأب الذي غرس في ابنه الأخلاق والمبادئ، فقدم الشخصية بإتقان شديد، ما جعل الجمهور يتعلق به، ويحب وجوده المثالى، فهو الميزان الذي ينقذ الأسرة من الاختلال، ورغم أن صبحى يقدم الشخصية الرئيسية في العمل، وهو دائما ما يحوز على الوقت الأكبر في كل حلقة، ويلقي بمواعظه، إلا أنه فى بعض الأوقات يخرج عن هدوئه، ويتخذ قرارات خاطئة في ثورة غضبه، ليأتى راتب ليصلح الوضع، فيجلس معه ليصلح ما أفسده ونيس، ثم يلقن الجميع دروسًا في الحياة.

سليم البهظ

في فيلم «الكيف» نجد النقيض، وتمحى ملامحه البريئة، ليندمج راتب فى شخصية تاجر المخدرات، ويردد كلام الكار بـ«معلمة»، لتجد أمامك شخصية «سليم البهظ»، أو «البهظ بيه» كما ينادوه، وهو أحد المسيطرين على «سوق الكيف» في المحروسة.. هذا الشخص الذي لا يمتلك أي مبدأ، ولا يتورع عن إيذاء الناس وتدميرهم مستغلًا سقوطهم ضحايا لـ«شهواتهم»، فنراه يعذب جمال أو (مزاجنجي)، الفنان يجدسها محمود عبد العزيز، ثم يحول أخاه، الفنان يحيى الفخراني، إلى مدمن كي ينفذ طلباته، ويعد له «الخلطة» التي يكتسح بها «السوق».. الكاتب محمود أبو زيد برع في رسم شخصيات العمل بعناية، لكن راتب أيضًا جعلك تصدق كل ما يقوله، تندهش من منطقه في الحوار، وتتعجب من قسوته وشره.

ومن جمله الشهيرة في هذا الفيلم: «ﺍﻟﻜﻴﻒ ﺷﻬﻮﺓ، ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ هي اللى ﺑﺘﺸﺪ ﺍﻟﻘﺮﺵ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ»، راتب حينما سئل عن الشخصية قال: «لم أكن مقتنعًا بالدور الذي مثلته في فيلم الكيف لأنه غير مفهوم، وألفاظه صعبة، ولم تكن واضحة بالنسبة لى»، لكن مخرج العمل على عبد الخالق كان متأكد من أنه سيبدع فيها، ولذا حصل من ورائها، وفي نفس عام صدور الفيلم، على جائزة أحسن ممثل