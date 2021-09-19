كواليس مرعبة في واقعة اختفاء 3 أطفال بالمحلة في ظروف غامضة .. صور

شهدت قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية استمرار لموجة من الأفراح والسعاده البالغة علي وجوه أسر الأطفال الثلاثه الذين تغيبوا عن المنزل طوال 48 ساعة الأخيرة عقب عودتهم سالمين إلي أحضان والديهم وهو ما لاقي استحسان كافة الأسر والعائلات بذات القرية .



وكان "صدى البلد" رصد لحظات السعادة والبهجة التي شاعت مشاهدها علي عيون ووجوه أمهات الأطفال الثلاثه "معاذ و مصطفي ومعاذ" وأبائهم حيث تخللها مشاعر البكاء بالدموع ألما شديدا علي رحيلهم وغيابهم فرحا بعودتهم في ظل جهود أمنية قوية ساهمت في عودتهم وسط فرحه وزغاريد الجيران ومواطني القرية المذكورة .

في ذات السياق كشف والد الطفل "معاذ" ابني خرج برفقة ولاد خاله بقصد التفسح والذهاب إلي كارفور مستقلين القطار ولكنهم انفصلوا عن بعض في محطة قطارات طنطا وهو ذهب إلي الإسكندرية وعاد بمفرده بعد تدخلات أمنية حددت موقعه في محطة سيدي جابر بالإسكندرية.



وأضاف والد الطفل بقوله "الحمد لله إبني رجع سالما ولكن باقي الأطفال ربنا نجاهم بعدما هربوا من بائعه متجوله تدعي "بليه" سعت لخطفهم ولكنهما تمكنا من الهرب فجأه والعوده معهم" .

من ناحية أخرى احتفلت أسرة الطفلين شقيقين "مصطفي و محمد " بإطلاق الزغاريد والبكاء السيدات فرحا بعودتهما سالمين .

كما أعرب أفراد الأسرة "الجويلي" عن سعادتهم واشادتهم بالدور الأجهزه الأمنية وضباط مديرية أمن الغربية التي نجحت في تحديد موقع الأطفال الثلاثه وعودتهم في حالة جيده دون المساس أو إلحاق أي ضرر بهم .

كان اللواء هاني عويس ، مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد عصام مصطفي مأمور مركز المحلة يفيد بتمكن ضباط البحث الجنائى من العثور على *مصطفي . م. ا"13سنة، وشقيقه "محمد . ر.ا " 8 سنوات، شقيقين، والمبلغ عن تغيبهما مع ابن خالهما ، حيث عثر عليهما بمدينة الإسكندرية

وكانت أسر الأطفال محمد ومصطفى رجب الجويلى وابن عمتهم معاذ سامح زنفل، قد فوجئوا باختفاء الأطفال الثلاث فى ظروف غامضة منذ صباح أمس الخميس، وتتبع الأهالى كاميرات المراقبة وشاهدوا آخر تواجد للأطفال بالقرب من محطة القطار.

وكان أسر الأطفال الثلاث من أبناء قرية عياش بمركز المحلة قد حرروا محضرا بتغيبهم فى ظروف غامضة منذ أمس الخميس .

كما شكل فريق بحث برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية، والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، وضباط مباحث مركز المحلة، ويجرى رجال المباحث التحريات اللازمة وتتبع خط سير الأطفال لتحديد مكان تواجدهم وإعادتهم سالمين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

بالصور: كواليس مرعبة في واقعة اختفاء 3 أطفال بالمحلة في ظروف غامضة

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