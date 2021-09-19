اندلاع حريق هائل بـ مخبز سياحي في الغربية والدفع بـ3سيارات إطفاء

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد نيران حريق إندلعت بـ مخبز سياحي إثر ماس كهربائي أمام مدرسة أبو زهرة بمنطقة الششتاوي بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة كما خصصت 3 سيارات مطافى لإخماد الحريق دون وقوع أي إصابات أو ضحايا.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أهالي منطقة الششتاوي يفيد باستعمال النيران بشكل مفاجىء أمام مدرسة أبو زهرة بدائرة القسم .



كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال مكان الحادث وتم الدفع بـ ٣ سيارات مطافي وإخماد نيران الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة بذات المنطقة المشار إليها .



كما تمكنت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع أهالي المنطقة من إخماد نيران الحريق والتي جاءت جراء حدوث ماس كهربائي مفاجئ .



وكشفت المعاينة الأولية. د أن النيران اشتعلت بشكل مفاجئ إثر حدوث ماس كهربائي دون وقوع إصابات أو ضحايا موضحا أن سكان المنطقة كونوا لجان شعبية شاركت في إخماد نيران الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وباشرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث وقررت ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.