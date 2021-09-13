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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفي صدر المحلة ومراكز لقاح كورونا

وكيل صحة الغربية
وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفي صدر المحلة ومراكز لقاح كورونا

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية على مستشفي صدر المحلة ، وعلى أقسام الفرز والعزل، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وانتظام سير العمل , وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما تم التأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس.

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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

 

ومن ناحية أخري تأكد من انتظام سير العمل، وتواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، بالإدارة الصحية ثان المحلة ، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد ، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

 

كما أشاد بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية ، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من أجل تسخير كافة الإمكانيات الطبية والمادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وكيل الصحة بالغربية سير العمل اقسام مستشفي الصدر المحلة مراكز توزيع لقاح كورونا

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