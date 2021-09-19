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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أفكار جديدة حول كيفية تربية الأطفال على السلوكيات الإيجابية.. شاهد

ادخار الطفل من مصروفة
ادخار الطفل من مصروفة يعلمة التنظيم فى الوقت

قالت رحاب العوضى، أستاذ علم النفس السلوكي، إن 70% من سلوكيات الإنسان بداية من الطفل تكون سلوكياته مكتسبة من الوالدين أو البيئة المحيطة به.

وأضافت رحاب العوضى، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز،  أنه لابد من تعليم الأبناء التنظيم من سن الأربع سنوات، من خلال فكرة الادخار من مصروفه.

وأشارت أستاذ علم النفس السلوكي،إلى أن الادخار هنا له أهمية فى المطلق بعيدة عن مدى أهمية النقود، ليتعلم كيفية تنظيم وقته والاعتماد على نفسه لشراء لعبة معينة يحلم بها.

وتابعت أستاذ علم النفس السلوكي، أن كانت اللعبة بـ 100 جنيه، فعلى الأم أن تدفع 50 جنيه فقط، والباقى يدخرها حتى يحصل على لعبه الاحلام بالنسبة له.

وفى سياق آخر، قالت رحاب العوضي، أستاذ علم النفس السلوكي، إن فترة المراهقة هي الفترة المسئولة عن تشكيل أفكار ومعتقدات الفرد، ويجب أن تهتم الأم بتلك الفترة وتقويم سلوك أبنائها خلالها لأنها أساس حياتهم القادمة.

وفيما يخص السلوك العدواني والعنف، أوضحت أن السلوك العدواني نابع من داخل الفرد ويتواجد داخل الجميع، ولكن بدرجات متفاوتة.
 

وأشارت رحاب العوضي خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى العناد والعنف والكذب والانطواء سلوكيات غير منضبطة تحتاج إلى إعادة ضبط وتعديل السلوك، متابعة: “السلوك جزء مكتسب وآخر موروث”.


ولفتت رحاب العوضي، إلى أن التعامل مع الأطفال بـ عصبية وعنف يؤدي تدريجيا إلى فقدان أطفالهم قدرة الحب والعاطفة.

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