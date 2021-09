قبيل عرضه.. تعرف على تفاصيل شخصية رامى مالك في No Time To Die

9/19/2021 10:55:45 AM

يستعد فريق عمل فيلم “No Time To Die” لطرحه فى السينمات يوم 8 أكتوبر من الشهر المقبل، بعد تأجيل العرض لأكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا ، حيث كان من المقرر إنطلاق عرضه فى إبريل الماضى .

ويشارك فى الفيلم الى جانب النجم دانيال كريج ، الممثل العالمى من أصول مصرية "رامى مالك ".

ويجسد مالك دور"سافين" أحد الأشرار الكلاسيكيين للسلسلة وأقوى أعداء شخصية “بلوفيلد”.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دانييل كريج ورامي مالك الذي يلعب دور "سافين"، ليا سيدوكس بدور دكتور مادلين سوان، لاشانا لينش التي تؤدي "نومي" وبين ويشاو، وقد ظهرت في الإعلان التشويقي الجديد آنا دي أرماس التي تلعب شخصية "بالوما" وهو الظهور الأول لها في هذه السلسلة، ويقوم بإخراج الفيلم كاري جوجي فوكوناجا.



ويعتبر No Time to Die ، هو الفيلم الأخير لدانيال كريج بشخصية جيمس بوند، وكان قد خاض دانييل سلسلة جيمس بوند منذ عام 2008 مع Quantum of Solace.

رامى مالك وياسمين صبرى

التقت الفنانة ياسمين صبري، بالممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك ، على هامش فعاليات افتتاح مهرجان فينيسيا مساء الأربعاء في حفل خاص.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يجمع ياسمين صبري ورامي مالك، ودار بينهما حوار سريعا على هامش حضورهما لحفل خاص لشركة كارتير ، التي اختارت الممثلة المصرية لتكون إحدى سفيراتها.

ولم يكشف الفيديو عن تفاصيل الحوار الذي دار بين رامي مالك وياسمين صبري، ولم ينشر كل منهما أي صور من لقائهما على السوشيال ميديا حتى الآن.