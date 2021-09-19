عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

صدى البلد

أنا الزعيم وحشنى، طلته، أخباره، وشه، حركاته، إيفيهاته !
لا مش مكتفيه بأعماله السابقه، قديمه كانت أو حديثه، أنا عايزه أشوف الأحدث دائما له ! 
ومش قادره علي بعده !
أيوه والله، أنا اللي بتفرج علي  عادل إمام لأنى بحبه أوى و بيوحشونى جدا من السنه للسنه .
أنا اللي بتفرج علي عادل إمام لأنى إتربيت علي وجوده فى حياتى من خلال أعماله العمر كله... اللي بقت بالنسبه لوجدانى ماضي و حاضر جميل ! وبقت إفيهاته و حركاته متضفره جوه حواراتى مع كل اللي حواليه !
أنا اللي بتفرج علي عادل إمام لأنه كنز مصري بجد... والعالم كله عارف كده .. إحنا بس اللي ساعات بيبقى  فى مننا "قلالاة أصل" !
إنا بتفرج علي عادل إمام و هفضل أتفرج عليه بصرف النظر عن مواضيع أعماله...
أنا وقعت معاه من أكتر من ثلاثين سنه عقد حب مدى الحياه ! 
وده مش معناه إنى مش بحب كل نجومنا الآخرين... بس حبك لشخص معاشره سنوات عمرك كله و ما شوفتش منه غير كل إخلاص و سعاده، غير حبك لشخص عايش معاك بقاله كام سنه و ده مش عيب !
 أنا متأكده إن ده مش إحساسي أنا بس ، ده شعور الشعب العربي كله اللي فاهم و عارف و مقيم قيمة مجرد طلته دقائق فى أى مكان، أو نظرته ثوانى لأى كاميرا !
أتمنى أن يقوم المخرج رامى إمام و النجم محمد إمام أبناء الزعيم ، بهذا الدور، همزة الوصل بين الزعيم و جمهوره .
أعلم أن ظروف الكوفيد اللعين قد تبعد الزعيم عن البلاتوهات و هذا حقه علي نفسه و على جمهوره التفهم و الوعى و التقبل لمصلحته العليا، ولكن لا أطلب سوى أخبار حقيقيه له تطمئن أحبائه وأنا منهم، صوره فى منزله تسعدنا فيها ضحكته الحلوه و تبهجنا طلته الهاشه الباشه ! 
عادل إمام مش شويه ، و ليس النجم الذى يتحمل جمهوره إختفائه أبدا !

ترشيحاتنا

مش هتصدق اللي بيحصل.. طقوس غريبة للعريس ليلة زفافه في الأقصر.. فيديو

منها الأرز البخاري.. شيف الملوك يكشف أشهر الأكلات المفضلة للعاهل السعودي|فيديو

يحجز مقصورة رجال الأعمال كاملة على متن طائرة لـ صديقه الكلب

رئيس هيئة الثروة السمكية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

علي جمعة: يجوز للإنسان أن يهب ما شاء لأي شخص في حياته

3,4 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك العين السخنة الشهر الماضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

نادين تطلق قذائفها بعد العودة للفن: زوجي عمدة في المنيا.. وسعاد حسنى سبب اعتزالى

حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: الناس مش بتحبه وعايش دور محمد رمضان

شوبير يكشف تطورات أزمة قيد لاعبي الزمالك .. ومفاجأة في مصير الصفقات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

الوجه الآخر للحركة..عناصر طالبان يمتطون "العوامة الوزة" بالأسلحة|شاهد

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

فيديو

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ