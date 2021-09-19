هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

أنا الزعيم وحشنى، طلته، أخباره، وشه، حركاته، إيفيهاته !

لا مش مكتفيه بأعماله السابقه، قديمه كانت أو حديثه، أنا عايزه أشوف الأحدث دائما له !

ومش قادره علي بعده !

أيوه والله، أنا اللي بتفرج علي عادل إمام لأنى بحبه أوى و بيوحشونى جدا من السنه للسنه .

أنا اللي بتفرج علي عادل إمام لأنى إتربيت علي وجوده فى حياتى من خلال أعماله العمر كله... اللي بقت بالنسبه لوجدانى ماضي و حاضر جميل ! وبقت إفيهاته و حركاته متضفره جوه حواراتى مع كل اللي حواليه !

أنا اللي بتفرج علي عادل إمام لأنه كنز مصري بجد... والعالم كله عارف كده .. إحنا بس اللي ساعات بيبقى فى مننا "قلالاة أصل" !

إنا بتفرج علي عادل إمام و هفضل أتفرج عليه بصرف النظر عن مواضيع أعماله...

أنا وقعت معاه من أكتر من ثلاثين سنه عقد حب مدى الحياه !

وده مش معناه إنى مش بحب كل نجومنا الآخرين... بس حبك لشخص معاشره سنوات عمرك كله و ما شوفتش منه غير كل إخلاص و سعاده، غير حبك لشخص عايش معاك بقاله كام سنه و ده مش عيب !

أنا متأكده إن ده مش إحساسي أنا بس ، ده شعور الشعب العربي كله اللي فاهم و عارف و مقيم قيمة مجرد طلته دقائق فى أى مكان، أو نظرته ثوانى لأى كاميرا !

أتمنى أن يقوم المخرج رامى إمام و النجم محمد إمام أبناء الزعيم ، بهذا الدور، همزة الوصل بين الزعيم و جمهوره .

أعلم أن ظروف الكوفيد اللعين قد تبعد الزعيم عن البلاتوهات و هذا حقه علي نفسه و على جمهوره التفهم و الوعى و التقبل لمصلحته العليا، ولكن لا أطلب سوى أخبار حقيقيه له تطمئن أحبائه وأنا منهم، صوره فى منزله تسعدنا فيها ضحكته الحلوه و تبهجنا طلته الهاشه الباشه !

عادل إمام مش شويه ، و ليس النجم الذى يتحمل جمهوره إختفائه أبدا !