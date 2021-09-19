عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظواهر فلكية تحدث في النصف الثاني من سبتمبر.. شاهد

ظواهر فلكية
ظواهر فلكية

قال أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه من المتوقع بداية من يوم 20 وحتى 22 سبتمبر أن نرى القمر بدرا، ويوم 21 سنرى البدر الكامل.

وأضاف “تادرس”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن الاعتدال الربيعى يحدث يوم 2 مارس، فيما يحدث يوم 22 سبتمبر الاعتدال الخريفي.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه في وقت الاعتدال تكون عدد ساعات النهار نفس عدد ساعات الليل، والشمس تكون عمودية على خط الاستواء. 

فى سياق آخر، نشهد اليوم ظاهرة فلكية مميزة ونادرة الحدوث، حين يقترن القمر وكوكبا الزهرة والمريخ فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن اقتران القمر وكوكبي الزهرة والمريخ  يعد على غرار الاقتران الكبير بين كوكب المشتري وزحل في ديسمبر 2020.

وقال "تادرس"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن كوكب المريخ والزهرة سيكونان قريبين جدًا بحيث يمكن رؤيتهما من خلال تلسكوب في نفس الوقت، وإنه يمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود هلال القمر بجوار كوكبي الزهرة والمريخ) بعد غروب الشمس مباشرة إلى غروبهما في الساعة 8:30 مساءً تقريبا.

الاعتدال الربيعى الاعتدال الخريفي خط الاستواء المعهد القومي الشمس الزهرة والمريخ

ترشيحاتنا

علي جمعة: يجوز للإنسان أن يهب ما شاء لأي شخص في حياته

3,4 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك العين السخنة الشهر الماضى

شاهد.. الداخلية تداهم بؤرة لترويج المخدرات بعين شمس

دعاء الحفاظ على النفس من العين والحسد والأمراض

"التعليم" تُّحصل 3% من مصروفات طلاب المدارس الخاصة والدولية

تعرف على مدينة السيارات العالمية.. وخبراء: كانت حلماً وأصبحت حقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

حمو بيكا يهاجم حسن شاكوش: الناس مش بتحبه وعايش دور محمد رمضان

نادين تطلق قذائفها بعد العودة للفن: زوجي عمدة في المنيا.. وسعاد حسنى سبب اعتزالى

شوبير يكشف تطورات أزمة قيد لاعبي الزمالك .. ومفاجأة في مصير الصفقات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

الوجه الآخر للحركة..عناصر طالبان يمتطون "العوامة الوزة" بالأسلحة|شاهد

مقبرة التيك توك .. إسدال الستار على قصة كائن الهوهوز | ما مصيرها ؟

فيديو

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

فيديو جراف|شفاف.. عودة أزمة فستان رانيا يوسف مع فنانة جديدة

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ