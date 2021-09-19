ظواهر فلكية تحدث في النصف الثاني من سبتمبر.. شاهد

قال أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إنه من المتوقع بداية من يوم 20 وحتى 22 سبتمبر أن نرى القمر بدرا، ويوم 21 سنرى البدر الكامل.

وأضاف “تادرس”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن الاعتدال الربيعى يحدث يوم 2 مارس، فيما يحدث يوم 22 سبتمبر الاعتدال الخريفي.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه في وقت الاعتدال تكون عدد ساعات النهار نفس عدد ساعات الليل، والشمس تكون عمودية على خط الاستواء.

فى سياق آخر، نشهد اليوم ظاهرة فلكية مميزة ونادرة الحدوث، حين يقترن القمر وكوكبا الزهرة والمريخ فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن اقتران القمر وكوكبي الزهرة والمريخ يعد على غرار الاقتران الكبير بين كوكب المشتري وزحل في ديسمبر 2020.

وقال "تادرس"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن كوكب المريخ والزهرة سيكونان قريبين جدًا بحيث يمكن رؤيتهما من خلال تلسكوب في نفس الوقت، وإنه يمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود هلال القمر بجوار كوكبي الزهرة والمريخ) بعد غروب الشمس مباشرة إلى غروبهما في الساعة 8:30 مساءً تقريبا.