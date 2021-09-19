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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يلتقي رئيس البرلمان العربي

صدى البلد

التقي رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف.

 

وكان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استقبل الأسبوع الماضي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.

 

و رحب عبد الرازق، بالوفد العراقي مشيدا بقوة ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات و اكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق  الى مكانتها بين الدول العربية مشيرا الى دعم مجلس الشيوخ لاى خطوة فى هذا الاتجاه.

 

و من جانبه أكد رئيس مجلس النواب العراقي ان بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطها بمصر مؤكدا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات و بخاصة على المستوى البرلمانى اخذا فى الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصرى بغرفتيه من خبرة و تاريخ طويل كما نقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي الي الشعب المصرى مشيرا الي ان مصر عظيمة بأهلها و تاريخها.

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مجلس الشيوخ مجلس النواب العراقي البرلمان العربي مكافحة الارهاب مجلس النواب

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