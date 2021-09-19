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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة التكنولوجية والهيئة المصرية للبترول ومعهد البحوث

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومعهد بحوث البترول المصري والهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك بمقر معهد بحوث البترول.

 

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجالات التدريس والتدريب المختلفة لطلاب جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية في مجال تكنولوجيا البترول؛ لإكسابهم المعرفة والخبرة اللازمة لتشغيل مواقع الإنتاج ومعالجة ونقل الزيت الخام والغاز الطبيعي، طبقًا للمعايير العالمية، وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل المحلي والدولي.

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ويأتي توقيع هذا البروتوكول وفقًا لسياسة التعليم في مصر التي تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتلبية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة مؤسسات الدولة المصرية بالعمل والتعاون كشركاء في التنمية والتكامل بين المؤسسات الإنتاجية وقطاع البحث العلمي، والسعي إلى تطوير مؤسسات وبرامج التعليم العالي بما يتناسب مع مهارات ووظائف المستقبل وحاجة مصر من مهارات وكفاءات تكنولوجية تخدم القطاع الصناعي وباقي القطاعات الاقتصادية.

 

وينص البروتوكول على تقديم جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية برنامج لتكنولوجيا البترول ويشمل كافة مجالات التدريس والتدريب للطلاب، والتي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل المصري والدولي.

 

كما تتعاون جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية مع معهد بحوث البترول المصري والهيئة المصرية العامة للبترول؛ لاستثمار خبرات وإمكانات الهيئة والمعهد وفقًا لاحتياجات سوق العمل والمهارات التطبيقية الواجب توافرها في خريج هذا البرنامج.

 

كما ينص البروتوكول على تقديم أقصى دعم لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، لإثراء البرنامج تعليميًا وتدريبيًا، دون أى إلتزام تجاه خريجي البرنامج فيما يخص توفير الوظائف أو التعيين بشركات قطاع البترول.

 

وقع بروتوكول التعاون، د.طارق عبد الملاك نائب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، د. ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري، وم. عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا جامعة القاهرة

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