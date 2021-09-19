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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

6 أمور احرص عليها إذا قمت إلى الصلاة

صدى البلد

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عن ستة أمورٍ وجب على المسلم أن يحرص عليها عند قيامه للصلاة.



وأوضحت الإفتاء أن أول هذه الأمور هو: طهارة البدن، وثانياً: طهارة المكان الذى يصلى فيه المسلم، والأمر الثالث خاص بطهارة ثياب المصلي.



وأضافت الإفتاء فى بيانها الأمور التى يحرص عليها عند قيامه للصلاة شرط استقبال القبلة، مبينةً أن ستر العورة هو الأمر الخامس، ومختتمةً بضرورة أن يحرص المسلم على إخلاص النية لله – تعالى- عند قيامه للصلاة.

 

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أهم شرط من شروط الصلاة


وقال الشيخ عبد الله بصفر، الداعية السعودي، إن أهم شرط من شروط الصلاة، هو ستر العورة من السرة إلى الركبة، مشيرا إلى أن البعض قال إن الفخذ ليس عورة.
 


وأوضح «بصفر»، خلال لقائه على فضائية"اقرأ"، أن الفخذ في خارج الصلاة ليس بعورة لكنه في داخل الصلاة من ضمن العورة، ويسن أن يلبس لباسًا ساترًا ويكره أن يلتحف لحاف كثوب واحدا يلف به جسدا فهذا مكروه.



وأكمل: “يستر عورته ولا يكون الثواب الذي يلبسه ليس خفيفا يبين عورته خاصة الشباب الآن ملابسهم خفيفة وضيقة؛ فتظهر عورته وتجسمها”.



شرط يغفل عنه الناس من شروط الصلاة


وأكد الشيخ عبد الله بصفر، الداعية الإسلامي، أن النيةُ ركن الصلاة وقاعدتها، وهي محتومة باتفاق العلماء؛ فالنيةُ من قَبيل الإرادات والقُصود.



وقال «بصفر»، خلال لقائه على فضائية "اقرأ" إن من شروط الصلاة النية، عن عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نَوَى...)).



وأوضح: “قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أفضلُ الأعمال أداءُ ما افترض الله تعالى والوَرَع عما حرَّم الله تعالى وصِدق النيَّة فيما عند الله تعالى، وأن ينوي المسلم أنه يصلي لكن محلها القلب فلا يتكلف لم يفعله الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه باليسر والتيسير".

 

ما الحكمة من تقديم الصبر على الصلاة

 

 سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وأوضح ممدوح أن الصبر درجات، فهناك صبر على المعصية وصبر على الطاعة وصبر على أقدار الله المؤلمة، فهناك من يبتليه الله بفقدان أحد  أبنائه أو مرض أو فقر  فهذه كلها أقدار الله المؤلمة، فمن صبر واحتسب وحمد نال من الله الخير والرزق الوفير.

 

ما الحكمة من تقديم الصبر على الصلاة 

وقال إن الله عز وجل يقول فى كتابه الكريم ((اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ))، والصبر مفتاح لإقامة الصلاة، وهو العماد الذي عليه تقام الصلاة.

 

وقال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، من علماء الأزهر الشريف، إن الله تعالى أمرنا بشيئين من عمل بهما عاش حياة طيبة هنيئة وتبدل الحال من الكرب والهم إلى الحياة السعيدة، وقد ورد ذلك في قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ"، وهذه الآية توضح أهمية اللجوء إلى الله بالصبر عل الأزمات والمصائب والصلاة من أجل رفعها.

ما الحكمة من تقديم الصبر على الصلاة شرط يغفل عنه الناس من شروط الصلاة أهم شرط من شروط الصلاة

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