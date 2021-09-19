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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الأقصر يناقش ضوابط تحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يناقش ضوابط تحويل الكتاب الجامعي

عقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا  باللجنة المختصة بوضع ضوابط وآليات تحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى كتاب إلكتروني.

 

تناول الاجتماع شرح عملية تحويل المقررات الدراسية إلكترونيًا وكيفية تحميلها على المنصة الإليكترونية الموحدة للجامعة،  وكيفية التعامل مع التطبيقات المختلفة،  وذلك  لضمان وصول المعلومات للطلاب عبر  تقنيات حديثة تقوم بعرض المنهج النظري،  ومختلف أدوات التعليم.

 

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جاء الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة، بحضور كل من؛ الدكتور السيد ابو الدهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة ليلة يوسف وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، ودكتور أحمد عبيد، وكيل السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد حمدي وكيل كلية الفنون لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رمضان المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.


وأكد رئيس الجامعة على أن تلتزم كل كلية  بالانتهاء من رفع جميع المقررات الدراسية قبل نهاية الأسبوع الثاني من بدء  الدراسة.

 

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه في إطار حرص الجامعة على سرعة إنجاز العمل وتجهيز المقررات للطلاب في وقت مبكر فستعقد الجامعة دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس على إنتاج المقررات الإليكترونية "نظري_ عملي".

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