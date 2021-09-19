بتستحمل كتير.. خبيرة أبراج: أنثى العذراء قوتها في ضعفها ولا يستهان بها

كشفت خبيرة الأبراج ، مايا ناجي ، عن أشهر صفات أمرأه برج العذراء ، بمناسبة موسم أعياد ميلادهم .

وقالت مايا ناجي ، خلال لقائها لـ برنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : إن أنثى العذراء هي رمز الحكمة ، ولا تشبه سيدات الأبراج الهوائية ، ولا تتكلم قبل أن تفكر جيدا .

وتابعت خبيرة الأبراج : أن ست برج العذراء قوتها في ضعفها ولا يستهان بها ، وملامحها هادئة وبسيطة في حياتها ، ومبتحبش الإصطناع في التصرفات .

وأكملت : ست العذراء بتستحمل كتير جدا عشان متهدش شغلها أو تهد بيتها ، على الرغم من الصعوبات ، معقبة : "صبورة وحمولة لأكثر درجة " .

وأردفت : ست برج العذراء لو طاقتها خلصت بتعرف تجيب حقها ، وفيها جزء كبير من التدين ، ودايما مؤمنة بالنصيب ، وتلجأ دائما للتدين .