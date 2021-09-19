ولادة قيصرية.. مستشفى دمياط العام تنقذ سيدة مصابة بكورونا

محافظة دمياط

نجح فريق طبي، بمستشفي دمياط العام، في إجراء عملية قيصرية لسيدة حامل 35 أسبوعا وتعانى من التهاب رئوى متقدم ونقض الأكسجين واشتباه فيروس كورونا.

أجرى العملية الدكتور ياسر رمضان صالح، مساعد أخصائى النساء والتوليد، والدكتور محمد كامل قطارية مساعد أخصائى النساء والتوليد، والدكتور محمد البسيونى طبيب مقيم نساء وتوليد.

كانت السيدة فى حالة خطرة وتمت الولادة بنجاح بعد نجاح الفريق الطبي مع التعامل الفورى مع الحالة.

جدير بالذكر أن مستشفي دمياط العام تعد من أهم مستشفيات العزل بالمحافظة وتستقبل يوميا العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.