برلماني: المشروع القومي لإنتاج البذور يرفع كفاءة المحاصيل بمصر ويقلل الاستيراد

ثمَّن النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التوسع في توفير الموارد والدعم لإنتاج البذور في مصر، مؤكدا أن المشروع القومي للبذور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية- والذي عرضه وزير الزراعة اليوم على الرئيس- سيكون له دور في رفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية في مصر.

وأضاف النائب محمود شعلان، في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن مصر كانت تستورد كميات كبيرة من البذور؛ لدعم الاحتياج المحلي، موضحا أن المشروع القومي لإنتاج البذور سيضمن عدم حدوث هذا الأمر عن طريق إنتاجها محليا، وبالتالي تقليل الاستيراد، ما يترتب عليه التوفير في التكلفة على الفلاح.

ونوه عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بأن المشروع القومي لإنتاج البذور، يساهم في تحويل مصر إلى دولة منتجة قادرة على الاعتماد على نفسها، حيث أننا نستورد عددا من المنتجات، ومنها البطاطس، مضيفا أن هذا المشروع له دور كبير في تنمية الزراعة المصرية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التوسع في توفير الموارد والدعم لإنتاج البذور في مصر، لما في ذلك من مردود مهم يهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محليا، تحمي المحاصيل من الآفات، وتستنبط سلالات وأصنافا زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.

وعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الرئيس السيسي، عينات من إنتاج المشروع القومي للبذور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية؛ وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية.

جاء ذلك على خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "بحث الاستغلال الامثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات المطرية، وكذلك المشروع القومي لإنتاج البذور".