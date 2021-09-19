أخبار البرلمان| الحوار المجتمعي شرط أساسي لخروج قانون الأحوال الشخصية للنور.. مقترحات محلية النواب لاستثمار الأراضي الفضاء غير المستغلة

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم السبت ،نرصدها فيما هو قادم:

اللون أو الجنس الأبرز..6 حالات يحظر فيها على صاحب العمل فصل الموظف|تفاصيل

«قوى عاملة البرلمان» تطالب بحوافز تشجيعية لإشراك المزارعين في التنمية

لموظفي الضرائب.. 3 أفعال تعرضك لغرامة 50 ألف جنيه

وكيل زراعة النواب: منظومة القطن الجديدة تسهم فى فتح أبواب واسعة للتصدير

إسلام الغزولي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أحد ثوابت الجمهورية الجديدة

برلماني: الحوار المجتمعى شرط أساسي لخروج قانون الأحوال الشخصية للنور

سيضعها تحت تصرف واحد|مقترحات محلية النواب لاستثمار أراضى الفضاء غير المستغلة

إسكان البرلمان توضح آليات الاستثمار فى الأراضي غير المستغلة

عضو زراعة النواب يطالب بـ جني محصول القطن آليا

تضامن النواب: قانون الأحوال الشخصية يتطلب جلسات حوارية للوصول إلى حلول متوازنة