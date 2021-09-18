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برلمان

سيضعها تحت تصرف واحد|مقترحات محلية النواب لاستثمار أراضى الفضاء غير المستغلة

عمرو درويش، أمين
عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب

ثمن النائب، عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس  السيسي بالإستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة والمنتشرة في بعض المناطق بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنها جاءت بالتزامن مع مبادرة حياة كريمة ، واتجاه الدولة المصرية نحو تأسيس كافة الإحتياجات الخاصة بالمواطنين فى جميع القطاعات ، سواء على مستوى البنية التحتية ، أو على مستوى الخدمات.

 

وأوضح" درويش" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن توجيهات الرئيس السيسي باستغلال أراضي الفضاء بالقاهرة والمحافظات ، سيكون له الأثر الإيجابي الأكبر فى إعطاء مساحات واسعة لإقامة مشروعات كان من الصعب إقامتها أو إنشاءها دون توفير أراضي لها ، مشيرا إلى أن هذا التوجيه يساعد فى تذليل  الصعاب ويهيء المناخ لتوفير حياة كريمة ، من أجل تحقيق سعادة  المواطن المصري .

 

 وعن المشروعات التى يمكن إقامتها لاستغلال هذه الأراضي، أفاد أمين سر محلية النواب بأنه يمكن إقامة العديد من المشروعات وعلى رأسها ، إقامة مراكز للشباب ، إنشاء محطات للمياه ، محطات للصرف صحى ، سكن إجتماعي وتعاوني ، إلى جانب إتاحة إنشاء مناطق استثمارية وصناعية ، ومشاريع متوسطة و متناهية الصغر ، سجل تجارى ، وآخر مدني،  وكذا المدارس، مؤكدا أنه يمكننا إقامة  العديد والعديد  على هذه الأراضي ، نستطيع من خلالها خدمة المواطنين فى المناطق الأكثر فقرا فى الخدمات.

 

وأكد “ درويش ” أن هذا التوجيه سيضع كل الأراضي التابعة للدولة والهيئات والوزارات ، وكذا المؤسسات تحت تصرف واحد ولن يكون هناك إشكالية للولاية أو الملكية ، مشيرا إلى أن أهمية هذا التوجيه تكمن فى كيفية الإستغلال الأمثل فى إقامة هذه المشروعات ، لاسيما فى المناطق المنعدمة والمحرومة من خدماتها بما يحقق النفع العام لكل مواطن.

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السيسي يبحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي

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برلمانى يطالب المحافظين بالاستفادة من الأراضي الفضاء غير المستغلة

 

 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

 

ووجه الرئيس السيسي بالاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة والمنتشرة في بعض المناطق بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية.

عمرو درويش لجنة التنمية المحلية مجلس النواب الرئيس السيسي الأراضي الفضاء القاهرة حياة كريمة

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