برلمانى يطالب المحافظين بالاستفادة من الأراضي الفضاء غير المستغلة

يوفر موارد مالية كبيرة

أشاد النائب شريف الوردانى عضو مجلس النواب بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاطلاع على جهود الاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة في بعض المناطق بالقاهرة مطالباً من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية الاهتمام بهذا الملف باستغلال الاراضى الفضاء فى محافظاتهم فى مشروعات تنموية فى مختلف المجالات بما يعظم الموارد المالية الذاتية لمختلف المحافظات.

وطالب " الوردانى " فى بيان له اصدره اليوم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تكليف المحافظين بتشكيل لجان على مستوى المحافظات تكون مسئوليتها حصر الاراضى الفضاء داخل نطاق محافظاتهم وبمختلف المدن والمراكز والاحياء مع تحديد المشروعات التنموية المناسبة لاقامتها على هذه الاراضى المستغلة.

كما طالب النائب، من رئيس مجلس الوزراء تكليف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمتابعة اداء المحافظين بشأن هذا الملف المهم خاصة ان هناك مساحات شاسعة من الاراضى الفضاء غير المستغلة داخل مختلف المحافظات، مؤكداً ان استغلال هذه الاراضى يوفر موارد مالية كبيرة لصالح جميع المحافظات للصرف منها على مشروعات تطوير وتحديث التعليم والصحة ومشروعات الاسكان والمياه والصرف الصحى بمختلف المحافظات.