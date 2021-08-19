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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع غير مسبوق.. كيف دفع سلطان عمان عجلة المشروعات التنموية

صدى البلد

حظيت المؤسسات الصغير والمتوسطة بدعم سامٍ من قبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، باعتبارها مشروعات المستقبل للشباب ومصدر من مصادر قوة وتنويع الاقتصاد الوطني، ونتيجة لذلك الدعم والاهتمام، كشفت الإحصائيات الصادرة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عن ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في قاعدة بياناتها إلى 56 ألفا و40 مؤسسة حتى شهر أغسطس الجاري، مقارنة بـ 45 ألفا 718 مؤسسة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة بلغت 22.58%.

وأشارت الإحصائيات إلى ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال إلى 22 ألفا و205 مؤسسات في أغسطس الجاري، مقارنة بـ 14 ألفا و424 مؤسسة خلال نفس الفترة من العام، بنسبة بلغت 53.94%.

وأوضحت الهيئة أن أكثر الأنشطة تسجيلا في قاعدة بياناتها هي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والتشييد، والصناعات التحويلية.

وأكدت أن هذه الارتفاعات جاءت انعكاسا للجهود والإجراءات والمبادرات والحوافز التي أقرتها الحكومة لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف من آثار جائحة كورونا "كوفيد 19". وأشارت إلى أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حظي باهتمام سامٍ من لدن سلطان عُمان، هيثم بن طارق، لدعم هذا القطاع، وتهيئة بيئة عمل داعمة لهذه المؤسسات.

وأكدت إحصائيات الهيئة أنه تم ‏إنجاز أكثر من 600 ألف خدمة إلكترونية خلال النصف الأول من 2021، عبر887 مركزا لسند للخدمات، متوزعة في مختلف محافظات السلطنة، مشيرة إلى أن هذه المراكز وفرت 2310 فرص عمل للشباب العماني.

 وأوضحت الهيئة أن أكثر المؤسسات الحكومية المرتبطة بالمعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري عبر مراكز سند للخدمات هي شرطة عمان السلطانية، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عمان، حيث تركزت هذه المعاملات في كل من محافظة مسقط، وشمال الباطنة، وظفار.

وقالت الهيئة إنه يوجد بالسلطنة‏ 23 ألفا 383 حرفيا، يسهمون في الحفاظ على الصناعات الحرفية وترسيخ مكانتها، حيث تتواصل جهود الهيئة لتطويرها، وتهيئة فرص الترويج والتسويق لها محليا وعالميا، مشيرة إلى أكثر الصناعات الحرفية ممارسة، حيث يوجد 7502 حرفي في صناعة النسيج القطني، و5327 حرفيا في صناعة النسيج الصوفي، و4045 حرفيا في صناعة البخور ومستحضرات التجميل.

السلطان هيثم بن طارق سلطان ع مان

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