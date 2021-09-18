عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لموظفي الضرائب.. 3 أفعال تعرضك لغرامة 50 ألف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أحد أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق ، بهدف  دمج الإجراءات الضريبية باختلاف أنواع الضرائب ، وذلك فى إجراءات موحدة ، فضلا عن تبسيط إجراءاتها من خلال معالجة المشكلات ، على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

 

ويرسخ القانون ، فكرة الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة  بصورة كاملة ، فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونا ، فى الإثبات الضريبى ، وأيضا فى التواصل بين الإدارة الضريبية ، والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير، التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني .

txt

بالقانون.. إعفاء سيارات الدارسين بالخارج من الضرائب الجمركية| تفاصيل

txt

مصلحة الضرائب: أى نشاط تجاري يخضع للضريبة حتى لو كان عبر الإنترنت ..تفاصيل

 

 

ونص القانون على أنه لا يجوز لموظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.

 

وحظر التشريع أيضا على موظفي مصلحة الضرائب في الارتباط بأي عمل مع مكاتب المحاسبة فيما يتصل بتطبيق أحكام القانون أو القانون الضريبي، مع معاقبة المخالفين بعقوبات تصل للحبس والغرامة.

 

وحظر القانون على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة، أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 20 من هذا  القانون.

 

كما يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية :

1- وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.

2- وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة.

3- إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح ، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 21 من القانون.

 

غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه

 

و يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من  لم يلتزم بحكم المادة 21 من هذا القانون.

الإجراءات الضريبية الضرائب مجلس النواب الميكنة مصلحة الضرائب

ترشيحاتنا

حطوا حديد ومنعونا نركن عربياتنا|سكان بولاق يشكون من بلطجة أصحاب عقارات

استشاري الصحة العالمية: تم توزيع 5.6 مليار جرعة من لقاحات كورونا

الرئيس يوجه بتحقيق الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بكافة أنحاء الجمهورية

حماية المستهلك عن معرض أهلا مدارس: تخفيضات لا تقل عن 25%

الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يفشل في خطف الـ3 نقاط أمام ساويثهامبتون

نقابة القراء: عزاء نجل إمام الدعاة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يتابع سير أعمال التطوير بالمقامات وضريحي السيدة زينب والحسين

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

الإدارة الأمريكية تخنق رقبة آبي أحمد.. بايدن يتوعد الديكتاتور بعقوبات رادعة

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

السودان: حريصون على علاقة قوية مع مصر

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك كريستال بالاس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة شهيرة تعلن رغبتها في شراء نادي الهلال السعودي

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

فيديو

"كلام هبل".. درة تحسم الجدل حول تسببها في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

المزيد

ساحة رأي

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

اﻟﻤﺰﻳﺪ