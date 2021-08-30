مصلحة الضرائب: أى نشاط تجاري يخضع للضريبة حتى لو كان عبر الإنترنت ..تفاصيل

قال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ الضريبية بمصلحة الضرائب، إن هناك العديد من الشركات التي تقدم خدمات تجارية على منصات الإنترنت مسجلة في مصلحة الضرائب وملتزمة بسداد التزاماتها، ومنها جوميا وسوق دوت كوم حيث يقومون بدفع الضرائب.



وأضاف السيد محمود صقر خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دى ام سى "، أن اى نشاط تجاري يخضع للضريبة حتى لو كان عبر الانترنت فالجميع يخضع لقانون الضرائب، مشيرا الي ان اى شخص يمارس نشاط تجاري علي الفيس بوك يجب عليه فتح ملف ضريبي قبل البدء في نشاطه.

وأوضح السيد محمود صقر ، أن مصلحة الضرائب تقوم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بعمل تتبع لجميع العمليات التجارية على الانترنت .

في سياق متصل كشف رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب عن تحويل 4 شركات إلى النيابة لأنها تمارس نشاط التجارة الالكترونية دون التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، وكذلك شركات مسجلة بالمصلحة ولاتقر مبيعاتها عبر المواقع الإلكترونية ضمن إقراراتها الضريبية وهى شركة ( هــ .ف. ب ) لتجارة الملابس الجاهزة ، وشركة (ر .ر ) لتجارة المراتب والوسائد ، وشركة ( م . س ) لتجارة السجائر ، وشركة (ت .و. ك) لتجارة الملابس المستوردة.

وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تسعى دائما إلى تحقيق العدالة الضريبية وتبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المواقع الإلكترونية وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

ولفت " عبد القادر " إلى أن الشركات التى تقوم ببيع منتجاتها من سلع أو خدمات عبر الإنترنت، ، وغير مسجلة كممولين لدى المصلحة ملزمة بالتسجيل بالمصلحة حتى لا تقع تحت طائلة القانون في جريمة تهرب ضريبى ، كما أن الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو 500 ألف جنيه يجب عليها التسجيل بضريبة القيمة المضافة وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.

وشدد على أنه فى حالة عدم التزام هذه الشركات بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية ، يؤدي إلى وقوعها تحت طائلة القانون ، وأن عدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي ، والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات ، كما أنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب " إلى أنه فيما يتعلق بضرائب الدخل فإنه يكون أمام التاجر عبر المتاجر الإلكترونية الاختيار بين تطبيق أحكام قانون 91 لسنة 2005 وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوب بسداد الضريبة المستحقة ، أو أن يتم اختيار تطبيق قانون 152 لسنة 2020 المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمتع بمزايا القانون من وجود ضريبة قطعية عن تعاملاته السنوية طبقا لحجم أعماله بما هو وارد بالقانون لمدة خمس سنوات متتالية بخلاف عدم المحاسبة عن السنوات السابقة ومميزات أخرى بالقانون.

