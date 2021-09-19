عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ يشيد بدعم الرئيس السيسي الدائم للبرلمان العربي

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

ثمن اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي مشاركته كعضو وحيد ومشترك عن البرلمان العربي ومجلس الشيوخ.

 

أشاد اللواء طارق نصير بالاستراتيجية المتنوعة  التي يدعمها أحمد بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي  لدعم العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، وذلك في إطار دبلوماسية واضحة تتبنى القضايا العربية وتضعها في الإطار الصحيح عند طرحها على المحافل الدولية.


ووجه عضو البرلمان العربي الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس  مجلس الشيوخ على ادارته الحكيمة لمجلس الشيوخ ومدى فخر جميع الأعضاء بهذه القيادة المتميزة والمتعاونة  فى ان واحد.

 

كما وجه الشكر للنائب الدكتور عادل العسومى رئيس  البرلمان العربى على المجهود الكبير فى إدارة البرلمان الذي يتسم بالإيجابية والقدرة والاحترافية خاصة في  ادارة العديد من القضايا والملفات الهامة للوطن العربى والتى تركت اكبر الاثر على الشعوب العربية ومنها ملف  "حقوق الإنسان " والقضية الفلسطينية" " و قضية المغرب مع اسبانيا" والمشاركة مع البرلمان الدولى والشراكة فى عدة ملفات من أهمها " مكافحة الارهاب "وايضا العديد من الإنجازات للبرلمان العربى.

 

فضلا على تقدير رئيس  البرلمان العربي  لفخامة السيد الرئيس  عبد الفتاح السيسى ودعمة الدائم  للبرلمان العربى.

حزب حماة الوطن مجلس الشيوخ البرلمان العربي أحمد بن عبد الرحمن العسومي عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

ميلان ضد يوفينتوس.. الروسونيري بالقوة الضاربة في غياب إبراهيموفيتش

أذكار بعد صلاة العشاء.. 11 دعاء أوصى بها النبي ويهملها الكثيرون

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي

ريال مدريد ضد فالنسيا .. بنزيما يقود هجوم الملكي رفقة فينيسيوس

بعد 50 عاماً من عرضه..حكاية سيارة شهدت قصة حب بين صلاح ذو الفقار و نادية لطفي في هذا الفيلم

شاهد... ما فعله كريستيانو رونالدو مع مشجع بريطاني في الشارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

الصحة تعلن رابط شكاوى تأخر رسالة الحصول على لقاح كورونا

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

إصابة 14 شخصا بانفجار أسطوانة أكسجين داخل عقار في دمنهور.. شاهد

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

حبوب الفرعون.. مخدرات قاتلة تتسبب في الذهان والانفصال عن الواقع|صور

فيديو

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

التطبيق 30 سبتمبر.. جدول مواعيد فتح المحلات والمقاهي والمطاعم في الشتاء

المزيد

ساحة رأي

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ