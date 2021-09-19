نائب بالشيوخ يشيد بدعم الرئيس السيسي الدائم للبرلمان العربي

ثمن اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي مشاركته كعضو وحيد ومشترك عن البرلمان العربي ومجلس الشيوخ.

أشاد اللواء طارق نصير بالاستراتيجية المتنوعة التي يدعمها أحمد بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك خاصة على المستوى البرلماني، وذلك في إطار دبلوماسية واضحة تتبنى القضايا العربية وتضعها في الإطار الصحيح عند طرحها على المحافل الدولية.



ووجه عضو البرلمان العربي الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على ادارته الحكيمة لمجلس الشيوخ ومدى فخر جميع الأعضاء بهذه القيادة المتميزة والمتعاونة فى ان واحد.

كما وجه الشكر للنائب الدكتور عادل العسومى رئيس البرلمان العربى على المجهود الكبير فى إدارة البرلمان الذي يتسم بالإيجابية والقدرة والاحترافية خاصة في ادارة العديد من القضايا والملفات الهامة للوطن العربى والتى تركت اكبر الاثر على الشعوب العربية ومنها ملف "حقوق الإنسان " والقضية الفلسطينية" " و قضية المغرب مع اسبانيا" والمشاركة مع البرلمان الدولى والشراكة فى عدة ملفات من أهمها " مكافحة الارهاب "وايضا العديد من الإنجازات للبرلمان العربى.

فضلا على تقدير رئيس البرلمان العربي لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمة الدائم للبرلمان العربى.