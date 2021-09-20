مايكل كينيث ويليامز يخسر فرصته الأخيرة للفوز بجائزة إيمي لصالح توبياس مينزيس

خسر الممثل الأمريكي الراحل مايكل كينيث ويليامز فرصته في الفوز بجائزة إيمي بعد رحيله المفاجيء بداية الشهر الحالي.

ترشح مايكل كينيث ويليامز لنيل جائزة أفضل ممثل مساعد في عمل درامي عن دوره في مسلسل Lovecraft Country لكن الجائزة كانت من نصيب توبياس مينزيس عن مسلسل The Crown.

توفي الممثل الأمريكي مايكل كينيث ويليامز عن عمر 54 عاما، بشكل مفاجيء بحسب موقع فاريتي. ووجدت شرطة نيويورك جثة الممثل مايكل كينيث ويليامز متوفيا ، في شقته ببروكلين.

ويعد مايكل كينيث ويليامز واحدا من نجوم المسلسلات التلفزيونية الأمريكية، وترشح لنيل جائزة الإيمي حوالي 5 مرات في تاريخه لكنه لم يحصدها.

كان مايكل كينيث ويليامز واحدا من أبطال فيلم 12 Years a Slaveاايكل كينيث ويليامز واحدا من أبطال فيلم لات التلفزيونية الأمريكية، نين، دخل الحائز على ثلاث جوائز أوسكار عام 2014.

وشارك مايكل كينيث ويليامز أيضا في عدد من مسلسلات منصة HBO مؤخرا، أبرزها The Wire وBoardwalk Empire.

كان آخر أعماله التي شارك فيها هو المواسم الأربعة لمسلسل الرسوم المتحركة F Is for Family الذي يعرض على منصة نتفليكس.