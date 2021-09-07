لا تبكوا من أجلي..رسالة وداع من مايكل ويليامز قبل العثور على جثته

قبل أيام قليلة من العثور عليه ميتًا في شقته

نشر الممثل الامريكي مايكل ويليامز منشورًا أخيرًا غامضًا على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام قليلة من العثور عليه ميتًا في شقته في بروكلين ، بنيويورك

وحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شارك مايكل ويليامز رسالة أخيرة غامضة لمعجبيه على موقع انستجرام قبل أيام قليلة من وفاته المأساوية، اعتبرها الكثيرون رسالة وداع.

يأتي ذلك بعد الأنباء عن العثور على الممثل الموهوب البالغ من العمر 54 عاما، ميتًا في شقته.

وقبل وفاته بقليل، نشر ويليام مقطع فيديو قوي للممثل الكوميدي تريسي مورجان - فيما بدا أنه آخر مشاركة له على الانستجرام.

وكان تريسي البالغ من العمر 52 عامًا قد وجه نداءًا شديد اللهجة للناس، 'لا تبكوا من أجلي' بعد حادث سيارة في عام 2014 كاد أن يقتله، ما جعل رسالته رمزا ملهما في مثل تلك اللحظات.

مايكيل ويليامز

ولم يقدم مكتب التحقيقات أي سبب رسمي للوفاة الماساوية لويليام، لكن عدة وسائل إعلام أميركية نقلت عن مصادر معنية بإنفاذ القانون قولها إنها تشتبه بأن تكون جرعة زائدة من المخدرات هي السبب.

و اشتهر الممثل المولود في بروكلين قبل 54 عاما والذي يحمل ندبة على وجهه بدوره في مسلسل «ذي واير» على «إتش بي أو» الذي جسد فيه لصاً مسلحا يقوم بسرقة تجار المخدرات في بالتيمور.

وامتد هذا المسلسل الذي لقي نجاحا كبيرا على خمسة مواسم من 2002 إلى 2008.

وعرف مايكل كاي- ويليامز بدور ألبرت «تشوكي» وايت في مسلسل «بوردووك إمباير» على «إتش بي أو».

ورشح ويليامز لعدة جوائز «إيمي» عن أدوار متعددة، آخرها كان هذه السنة عن أدائه في «لوفكرافت كانتري» وأيضاً في 2015 عندما لعب دور زوج مغنية البلوز بيسي سميث في فيلم «بيسي».

ومن الأعمال الأخرى التي خولته الترشح لهذه الجوائز العريقة، «ذي نايت أوف» سنة 2016 و«وين ذاي سي آس» سنة 2019 حول مجموعة من الشباب السود يتهمون زورا بالاغتصاب في سنترال بارك في الثمانينات.

وكشف ويليامز أن الندبة على وجهه خلفها عراك في الشارع يوم عيد ميلاده الخامس والعشرين عندما جرحه رجل بشفرة.

وشارك مايكل، يوم الاربعاء، مقطع الفيديو العاطفي الذي ارفقه بتعليق : 'أحبك يا أخي !!!'

وفي مقطع الفيديو، تحدث الممثل الكوميدي تريسي عبر الراديو وقال للناس ألا يبكون عليه ، بل يبكون على من هم أقل حظًا منه.

تم إرسال الاف من التعازي القلبية من قبل أصدقاء ومعجبي مايكل في جميع أنحاء العالم بعد وفاته.

كتبت الممثلة نيكول آري باركر: `` قلبي محطم. نلتقى في السماء يا عزيزي.

و علق المدون ريان كليري: ارقد في سلام يا صديقي. هذا الخبر يؤلم !! إليك محبتي وصلاتي، لقد كنت دائمًا لطيفًا معي.

وكتب المنتج ديفيدسون بيتي فرير: ارقد في سلام يا أخي العزيز. لقد أنعم الله على رؤيتك تتألق وتعطي هديتك للعالم.