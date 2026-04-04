قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم بالدوري الإسباني والقناة الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة، بقيادة المدرب هانز فليك، لخوض مباراة مصيرية أمام خصمه التقليدي أتلتيكو مدريد مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني موسم 2025/26.

 اللقاء يعد من أبرز مباريات الأسبوع، نظرًا للتنافس الشديد بين الفريقين على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

ملعب مبارة برشلونة وأتلتيكو مدريد

تُقام المباراة على أرض ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد، حيث من المتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا لدعم الفريقين. تعتبر أرضية الملعب والجماهير عاملاً مؤثرًا في أداء اللاعبين خلال المواجهات الكبيرة.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد

يحتل برشلونة صدارة جدول الدوري برصيد 73 نقطة، بعد سلسلة من الانتصارات المميزة هذا الموسم، بينما يحاول أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع برصيد 57 نقطة، استعادة مستواه وتحقيق نتيجة إيجابية لتقليص الفارق مع فرق الصدارة. المباراة تعد مهمة جدًا لكلا الفريقين في مسيرة المنافسة على لقب الليجا.

الاستعدادات الأوروبية

يأتي اللقاء قبل مواجهة أخرى قوية بين الفريقين في دوري الأبطال الأوروبي، حيث سيلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب ربع النهائي، على أن يُقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. هذا يزيد من حدة المنافسة بين الفريقين ويجعل كل مباراة لها وزن خاص على مستوى اللاعبين والخطط الفنية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية. كما تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، لتتيح لعشاق كرة القدم متابعة القمة الكروية بين الفريقين مباشرة

برشلونة اخبار الرياضة كوره عالمية الدورى الاسبانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

حريق
حريق
حريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد