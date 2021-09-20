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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد مجدي وهبة.. تفاصيل اتهامه بتعاطي المخدرات

مجدي وهبة
مجدي وهبة

يحل اليوم الاثنين الموافق ٢٠ سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان مجدي وهبة.

 

ولد مجدي وهبة في محافظه "بني سويف" وتخرج في كلية "الاداب" قسم علم نفس كانت بداية مشواره الفني في عام 1970 عندما شارك في فيلم بعنوان "مقعد بجوار الشيطان".

من أشهر أعماله السينمائية "ضربة شمس"، "حادث النصف متر"، "علي بيه مظهر والأربعين حرامي"، "الوحل"، "عصر الحب"، "باب النصر"، "رجال لا يخافون الموت "، "أبناء و قتلة" ، "بدور" وغيرها من الأعمال.

مجدي وهبة

كما شارك "وهبة" في عدد من المسلسلات التليفزيونية، أبرزها "هند والدكتور نعمان"، "الورثة المحترمون" ، "محمد رسول الله"، "الكعبة المشرفة"، والذي شارك في إنتاجه أيضا كما شارك في اعمال اذاعية قليلة مثل "برديس"،"رحلة العذاب" ، "نزوات قاتلة".

 
تزوج مجدي وهبه مره واحده ورُزق بـ بنت اسمها "منال" و في لقاء تلفزيوني نادر له تحدث كثيرا عن والدته و قال : " انا بحب امي جدا عشان هي تعبت معانا انا واخواتي ورفضت الجواز بعد وفاة والدي وانا عندي 40 يوم، واضاف في الحديث بانه يتمني ان يشارك في عمل فني يوضح فيه عظمة و عطاء الام و انهي حديثه :" الحب الحقيقي هو حب الام".
 

مجدي وهبة

توفى في 4 فبراير 1990 بقرية المشربية السياحية بالغردقة إثر هبوط حاد بالقلب و ترددت شائعات كثيرة تُرجع سبب الوفاة إلى تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، على خلفية قضية سابقة تم اتهام "وهبة" بحيازة وتعاطي المخدرات و صدر فيها حكم بالبراءة قبل وفاتة.

مجدى وهبه الفنان مجدي وهبة بني سويف ضربة شمس عصر الحب

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