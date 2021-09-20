شكوى بالإرهاق.. الحكم على مسن أمريكي بتهمة إزعاج السلطات

قضت محكمة أمريكية محلية على رجل مسن يبلغ من العمر 61 عامًا بتهمة إزعاج السلطات و إساءة استخدام خدمة الطوارئ بعدما اتصل بالشرطة عدة مرات متتالية للإشتكاء من شعوره بالإرهاق.

سبب العقوبة

وقالت الشرطة الأمريكية إن دانييل شرودر اتصل بخط الطوارئ مرات متتالية، يوم الخميس الماضي، وظل في كل مرة يتبادل الحديث مع موظفي الهاتف حول يومه المرهق.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي توثق تورط «شرودر» في سلوك إساءة النظام واستخدام نظام الطوارئ، فقد اتصل بخدمة 911 في 11 سبتمبر الجاري للشكوى من أن إحدى قريباته التي يدّعي بأنها لم تكن تتبع توجيهاته كما ينبغي.

تنفيذ الحكم

وبحسب مجلة «نيوزويك» فرضت محكمة محلية عقوبة السجن 6 أشهر على الرجل العجوز بعد إدانته بتهمة إزعاج السلطات الرسمية مع تعليق تنفيذ العقوبة بشرط التزامه بعدم تكرار سلوك الاتصال برقم الطوارئ في غير الحالات الطارئة.

ولسوء الحظ خرق دانييل شرودر إطلاق سراحه المشروط في اليوم التالي، لتحكم عليه المحكمة بتنفيذ عقوبة السجن 60 يوماً.