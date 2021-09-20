عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شكوى بالإرهاق.. الحكم على مسن أمريكي بتهمة إزعاج السلطات

الحكم على مسن أمريكي
الحكم على مسن أمريكي بتهمة إزعاج السلطات

قضت محكمة أمريكية محلية على رجل مسن يبلغ من العمر 61 عامًا بتهمة إزعاج السلطات و إساءة استخدام خدمة الطوارئ بعدما اتصل بالشرطة عدة مرات متتالية للإشتكاء من شعوره بالإرهاق.

بعد أسبوعين.. الجيش الإسرائيلي يُعلن اعتقال آخر أسيرين فارين من سجن جلبوع

مد أجل الحكم علي 9 متهمين في عقار جسر السويس المنكوب لـ21 سبتمبر

سبب العقوبة 

وقالت الشرطة الأمريكية إن  دانييل شرودر اتصل بخط الطوارئ مرات متتالية، يوم الخميس الماضي، وظل في كل مرة يتبادل الحديث مع موظفي الهاتف حول يومه المرهق.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي توثق تورط «شرودر» في سلوك إساءة النظام واستخدام نظام الطوارئ، فقد اتصل بخدمة 911 في 11 سبتمبر الجاري للشكوى من أن إحدى قريباته التي يدّعي بأنها لم تكن تتبع توجيهاته كما ينبغي.

تنفيذ الحكم 

وبحسب مجلة «نيوزويك» فرضت محكمة محلية عقوبة السجن 6 أشهر على الرجل العجوز بعد إدانته بتهمة إزعاج السلطات الرسمية مع تعليق تنفيذ العقوبة بشرط التزامه بعدم تكرار سلوك الاتصال برقم الطوارئ في غير الحالات الطارئة.

 ولسوء الحظ خرق دانييل شرودر إطلاق سراحه المشروط في اليوم التالي، لتحكم عليه المحكمة بتنفيذ عقوبة السجن 60 يوماً. 

 

 

محكمة امريكية خدمة الطوارئ نيوزويك دانييل شرودر خط الطوارئ

ترشيحاتنا

برشلونة يبحث عن الفوز الثالث أمام غرناطة لتحسين موقفه في الدوري الإسباني

خطة الزمالك لحل أزمة مستحقات جروس وإيقاف القيد من الفيفا

لانتهاك سياستها.. أمازون تغلق 3000 شركة على منصتها تابعة لـ 600 علامة صينية

انفوجراف..نتائج مشروعك منذ انطلاقه إلى الآن.. بـ 21 مليار جنيه قروضا

مزايا لا يتمتع بها الآخرون .. سر إقبال ليبيا على العمالة المصرية

تنازل عن مليوني دولار.. تفاصيل جديدة حول رحيل باولينيو عن أهلي جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد باختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

سقوط صادم لـ الذهب.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 20-9-2021

كويكب عملاق يصطدم بالأرض خلال الساعات القادمة

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

كاميرا مراقبة ترصد لحظة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

بعد ظهور زوجة حمادة هلال كاشفة الرأس.. نجمات خلعن الحجاب

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ