في ذكرى افتتاح دورته الأولى.. أجمل لقطات مهرجان كان عبر التاريخ

أحد أهم المهرجانات السينمائية عبر العالم، مهرجان كان السينمائي، الذي اختتم دورته الـ 74 بنجاح، رغم تحديات انتشار فيروس كورونا، حيث يُقام كل عام في شهر مايو، في مدينة كان في جنوب فرنسا، يوزع المهرجان عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم.

لمهرجان كان السينمائي خلفية وتاريخ كبير، ومميزات تجعله مميزًا عن غيره من المهرجانات السينمائية، فله تاريخ كبير ولقطات مميزة.

تاريخ مهرجان كان

في اليوم الأول من شهر سبتمبر، انطلقت الدورة الأولى من المهرجان في مدينة كان الفرنسية عام 1939. ولم يكد المهرجان يدخل يومه الثالث حتى نشبت معركة حربية بين فرنسا وبريطانيا من جهة وبين ألمانيا من جهة أخرى، ما أدى إلى تأجيل المهرجان وتعليقه إلى أجل غير مسمى؛ نظراً لظروف الحرب الدائرة.

تطورت المناوشات الحربية الدائرة بين فرنسا وألمانيا إلى احتلال ألماني لجزء من الأراضي الفرنسية؛ ما قضى على أي أمل قريب في أن يستكمل المهرجان بدايته المتواضعة التي لم تتجاوز من العمر يومين اثنين! لتطورت الحرب بينهم للحرب العالمية الثانية التي وضعت أوزارها نهاية العام 1945.

ولم يكن من المنطقي حينها أن تطرح فكرة إعادة تفعيل مهرجان سينمائي، لذا احتاج الأمر إلى سنة ليعود بعدها المهرجان للظهور من جديد في منتصف عام 1946، الذي يشكل الانطلاقة الحقيقية لمهرجان كان السينمائي، لكنه لم يلبث أن أعيد إطلاقه من جديد حتى توقف في دورة عام 1948، ثم توقف مرة أخرى في دورة عام 1950 وذلك لظروف تمويلية مادية، ومنذ انطلاقة المهرجان بعد ذلك لم يحدث أن توقف سوى دورة واحدة سنة 1968.

مراحل مهرجان كان السينمائي

سيطرت الأفلام الأوروبية على جائزة المهرجان الرسمية (السعفة الذهبية) في فترة الخمسينيات والستينيات، أما في السبعينيات، تغير الوضع مع فوز الفيلم الأمريكي الساخر Mash "ماش"، للمخرج روبرت ألتمان، بالسعفة الذهبية، ممهدا لهوليوود مجالًا للمنافسة في المهرجان.

ونجح بعده المخرج مارتن سكورسيزي في الفوز بالسعفة الذهبية عام 1976، بفيلمه الدرامي Taxi Driver "سائق تاكسي"، رغم إثارة فيلمه جدلًا واسعًا بسبب ما تضمنه من مشاهد عنف، لدرجة أن "سكورسيزي" غادر المهرجان قبل انتهائه ظنًا منه أنه لن يفوز، ليفاجأ بفوز الفيلم بينما هو في نيويورك.

وتوالت إنجازات السينما الأمريكية، بفوز فيلم Apocalypse Now "القيامة الآن" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي استمر الصراع الأوروبي بظهور مخرجين أمريكيين كبار مثل كوينتن تارانيتو الذي فاز بالسعفة الذهبية عن فيلم Pulp Fiction "خيال رخيص"، وأوروبيين عظام مثل لارس فون ترير، وفوزه بالسعفة الذهبية أيضا عن فيلم Dancer In The Dark "راقص في الظلام".

لقطات مميزة في كان

الأميرة ديانا

- يرى مصمم الأزياء الشهير إيلي صعب أن مهرجان كان السينمائي عبارة عن أسبوعين من حفل الأوسكار، ويعتبره النجوم فرصة للاستجمام وقضاء عطلة في فرنسا، وفي نفس الوقت يستمتعون بمشاهدة أفضل ما ابتكرته عقول صناع السينما.

- سحر مدينة فرنسا، وأناقة مهرجان كان، كانا من أكبر دوافع جذب المشاهير لحضور المهرجان، إذ كان من المعتاد قديمًا أن تشاهد الرسام بابلو بيكاسو أو الجميلة صوفيا لورين ضيوفًا للمهرجان، أو المخرج الفريد هيتشكوك يحضر عرضًا افتتاحياً مع الممثلة الأمريكية تيبي هيردن.

- يعتبر مهرجان كان، المحفل السينمائي الوحيد الذي نجح في جمع العائلة الملكية بمشاهير هوليوود، إذ كان المهرجان السبب في بدء قصة حب بين الممثلة الأمريكية جريس كيلي، وأمير موناكو رينيه الثالث عام 1955، وزواج الاثنين بعد 5 أعوام من لقائهما في المهرجان.

- أما الأميرة ديانا، فقد أطلت بمجموعة من أفضل فساتينها على الإطلاق على السجادة الحمراء للمهرجان.

- في العصر الحديث، شهد المهرجان لقطات مميزة لنجوم هوليوود، بإعلان الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي حملها من زوجها براد بيت لأول مرة ضمن مشاركتها في المهرجان، عام 2008.

حضور سينمائي كبير

يتميز مهرجان كان السينمائي بالحضور السينمائي الكبير والمتنوع الذي يرافقه، فمن خلاله يلتقي كم كبير وهائل من السينمائيين من جميع أنحاء العالم، فضلا عن تميزه بالتجديد والقدرة على مواكبة الموجات الفنية الجديدة، ودعمها، وربما خلقها في رحم المهرجان وأروقة الدورات المقامة.

كما يتميز المهرجان بتنوع جوائزه من عام لآخر مع استقرار الجوائز الأصلية للمهرجان، وهي:" جائزة السعفة الذهبية التي تمنح لأفضل فيلم في الدورة على الإطلاق بحسب تقييم لجنة التحكيم، والجائزة الكبرى التي تُمنح لأفضل فيلم، وتختلف هذه الجائزة عن السعفة في كونها تعبر عن رأي لجنة التحكيم الخاص، ولا تخضع بالضرورة للمعايير السينمائية العامة.

وعدد أخر من الجوائز الأساسية هم:" جائزة لجنة التحكيم، جائزة أفضل إخراج، جائزة أفضل سيناريو، جائزة أفضل ممثل، جائزة أفضل ممثلة، جائزة أفضل فيلم قصير، جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير."

وتمر عملية فرز الأفلام المرشحة لهذه الجوائز عبر مرشحات فنية دقيقة، حيث يتزايد عدد الأفلام المقدمة للمهرجان سنويًّا عن ألفي فيلم بقليل، وتقوم لجان مشاهدة متخصصة بفرزها والوصول بها إلى اثنين وعشرين فيلماً متنافساً فقط، يشترط فيها أن تعرض في المهرجان عرضاً عالميًّا أولًا.

فعاليات سينمائية متنوعة

إلى جانب استضافة مهرجان كان السينمائي وعرضه للأفلام المرشحة، يتم إقامته العديد من الفعاليات السينمائية المتزايدة كل عام، والتي تضمن عرض عدد كبير من الأفلام السينمائية من خلال تظاهرات عدة من أبرزها:

أسبوع النقاد : وهو تظاهرة فنية تعنى باختيار أبرز أفلام السنة السينمائية من خلال جمعية نقاد معينة، وعرضها خلال فترة المهرجان لإتاحة الفرصة للمهتمين السينمائيين لمشاهدتها.

نصف شهر المخرجين : وهي تظاهرة فنية تعنى باختيار أفلام سينمائية من قبل جمعية مخرجي سينمائيين.

سوق الفيلم : وهي مجموعة من الصالات السينمائية التي تعنى بتسويق المنتجين والموزعين لأفلامهم من خلال دفع مبلغ مالي مقابل عرض الفيلم - بغض النظر عن مستواه الفني أو النقدي - خلال فترة عرض المهرجان اغتناماً لفرصة وجود عدد كبير من المهتمين السينمائيين العالميين.

ركن الأفلام القصيرة : ويهتم هذا الركن بعرض الأفلام القصيرة من جميع أنحاء العالم، ويركز بشكل أساس على الأفلام التي تم استبعادها من اختيار لجان المشاهدة في مراحل التصفيات.

سينما العالم : وهي تظاهرة سنوية تعنى باختيار نماذج مميزة من سينما إحدى الدول غير المشهورة سينمائيًّا، وعرض أفلامها لجمهور المهتمين السينمائيين.