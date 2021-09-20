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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المصري للتأمين: بروتوكول لتأمين المصريين بالخارج وعلاجهم ونقل جثامينهم بعد الوفاة| فيديو

علاء الزهيري
علاء الزهيري

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين واعادة التأمين بدأ أمس من خلال حفل الاستقبال، مؤكدا انه اليوم تم البدء في جلسات المؤتمر بحضور العديد من الوزراء.


وأضاف الزهيري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال "المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، أن عدد حضور المؤتمر 900 فرد يمثلون 38 دولة، مؤكدا ان هذا أول مؤتمر للتأمين في المنطقة وليس في مصر فقط .


وأوضح رئيس  الاتحاد المصري للتأمين، أن الاتحاد سيوقع بروتوكول لتأمين المصريين في الخارج وعلاجهم ونقل جثامينهم بعد الوفاة  .

 

وتابع رئيس  الاتحاد المصري للتأمين ، أن المؤتمر سيعقد 5 جلسات لمعرفة اخر التطورات في أسواق التأمين العالمية .

 

انطلاق ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين

 

انطلقت اليوم أولى فعاليات ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد الأفرو أسيوى وإعادة التأمين ، والمؤتمر السابع والعشرون للاتحاد الأفرو أسيوى للتأمين وإعادة التأمين، تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة للتأمين وإعادة التأمين: فرص ما بعد كورونا» ، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وبحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، ووزير المالية ووزيرة الهجرة .

وناقش المؤتمر عدة محاور منها دور الاستجابة الرقابية والتنظيمية في تعزيز آداء صناعة التأمين، واستراتيجيات الاستدامة والشمول المالي: منظور صناعة التأمين، ودور التقنيات التأمينية وآليات التحول الرقمي في صياغة مستقبل صناعة التأمين، والتميز في تطوير نماذج الأعمال التحديات والحلول.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتامين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.

 

 

 

 

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