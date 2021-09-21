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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة .. كورونا لا يؤثر على رئتي الشباب

صدى البلد

توصل بحث جديد إلى أن احتمال تلف الرئة بسبب عدوى فيروس كورونا بين الشباب أقل بكثير، لقد وجد أن رئتي الصغار الذين أصيبوا بفيروس كورونا تعمل بنفس الطريقة التي كانت تعمل بها قبل الإصابة.

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تم تقديم ورقة البحث في المؤتمر الدولي لجمعية الجهاز التنفسي الأوروبية، ووفقًا للورقةإذا حدث فيروس كورونا لدى الشباب، فلن يؤثر على عمل رئتيهم على المدى الطويل.

وأضافت الدراسة أيضًا أنه حتى بالنسبة للأشخاص المصابين بالربو، فإن فيروس كورونا لم يؤثر على سعة الرئة لديهم بعد الإصابة بفيروس كورونا، واجه هؤلاء الأشخاص مشاكل في التنفس ولكن لم تتأثر قدرتهم الرئوية.

شملت الدراسة التي أجريت في ستوكهولم شبابًا يبلغ متوسط ​​أعمارهم 22 عامًا، وشملت الدراسة الأشخاص الذين ولدوا بين عامي 1994 و 1996، قبل إصابة COVID، بين عامي 2016 و 2019، تم إجراء العديد من الاختبارات على هؤلاء الأشخاص.

أصيب هؤلاء الأشخاص بعدوى الفيروس التاجي بين أكتوبر 2020 ومايو 2021، بعد الإصابة والشفاء أجريت اختبارات وظائف الرئة إلى جانب اختبارات الحمضات والالتهابات، من بين 661 شابًا مصابًا، تم تكوين أجسام مضادة ضد السارس- CoV-2 في دم 178.

أثبتت الاختبارات ونتائج الدراسة أن قدرة الرئتين على العمل، بعد التعافي من الكورونا، كانت نفسها عند الصغار.

زعمت دراسة أخرى أن عدوى COVID-19 لا تؤثر على قدرة الرئتين على العمل لدى الأطفال والمراهقين، لكن تقريرًا مخالفًا وجد أن الأطفال والمراهقين الذين أصيبوا بعدوى شديدة بفيروس كورونا قد أضروا بصحة الرئة.

كان الغرض من الدراسة هو فهم تأثير COVID على رئتي الشباب حيث لوحظ أن الأطفال كانوا يتعافون بسرعة كبيرة بعد الإصابة مقارنة بعامة السكان.

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