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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إصابة كريم فهمي..تعرف على مضاعفات وعوامل خطر الإصابة بـ جلطة الرئة

كريم فهمي
كريم فهمي

علم موقع صدى البلد أن النجم كريم فهمي نقل إلى المستشفى بعد أن تعرض للإصابة بـ جلطة في الرئة ؛ حيث يمكث في العناية المركزة .

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ كريم فهمي وهو داخل أحد المستشفيات ، حيث كان في حالة قلق.

 

نكشف لكم من خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن  جلطة الرئة  بعد إصابة كريم فهمي ..


ينتقل الدم من القلب إلى الرئة عبر الشريان الرئوي،  في الرئتين  يتم تزويد الدم بالأكسجين ، ثم يعود إلى القلب ، الذي يضخ الدم الغني بالأكسجين إلى باقي أجزاء الجسم.

عندما تعلق جلطة دموية في أحد الشرايين التي تنتقل من القلب إلى الرئتين ، يُطلق عليها اسم الانصمام الرئوي (PE). الجلطة تمنع التدفق الطبيعي للدم.

يمكن أن يسبب هذا الانسداد مشاكل خطيرة ، مثل تلف الرئتين وانخفاض مستويات الأكسجين في الدم، يمكن أن يضر نقص الأكسجين بأعضاء أخرى في جسمك أيضًا،  إذا كانت الجلطة كبيرة أو كان الشريان مسدودًا بالعديد من الجلطات الأصغر ، فقد يكون الانسداد الرئوي مميتًا.

عادةً ما تنتقل الانسدادات الرئوية إلى الرئتين من وريد عميق في الساقين، يسمي الأطباء هذا الخثار الوريدي العميق (DVT). تتطور هذه الجلطات عندما لا يتدفق الدم بحرية عبر الساقين لأن جسمك لا يزال لفترة طويلة ، على سبيل المثال أثناء رحلة طيران طويلة أو قيادة،  قد يحدث ذلك أيضًا إذا كنت مستريحًا في الفراش بعد الجراحة أو المرض.


عوامل خطر الإصابة بـ جلطة الرئة 


-التدخين
لأسباب غير مفهومة جيدًا ، فإن استخدام التبغ يهيئ بعض الأشخاص لتكوين جلطات الدم ، خاصة عندما يقترن بعوامل خطر أخرى.

-زيادة الوزن
يزيد الوزن الزائد من خطر الإصابة بجلطات الدم - خاصةً لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أخرى.
-الاستروجين التكميلي
يمكن أن يزيد هرمون الاستروجين الموجود في حبوب منع الحمل وفي العلاج بالهرمونات البديلة عوامل التخثر في الدم ، خاصةً إذا كنت تدخن أو تعانين من زيادة الوزن.

-حمل
يمكن أن يؤدي وزن الطفل الذي يضغط على الأوردة في الحوض إلى إبطاء عودة الدم من الساقين. تزداد احتمالية تكوين الجلطات عندما يتباطأ الدم أو يتجمع.

 

المضاعفات


يمكن أن يكون الانصمام الرئوي مهددًا للحياة حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من الانسداد الرئوي غير المشخص وغير المعالج لا ينجون. عندما يتم تشخيص الحالة وعلاجها على الفور ، فإن هذا الرقم ينخفض بشكل كبير.

يمكن أن يؤدي الانصمام الرئوي أيضًا إلى ارتفاع ضغط الدم الرئوي ، وهي حالة يكون فيها ضغط الدم في رئتيك وفي الجانب الأيمن من القلب مرتفعًا للغاية، عندما يكون لديك انسداد في الشرايين داخل رئتيك ، يجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر لدفع الدم عبر تلك الأوعية ، مما يزيد من ضغط الدم ويضعف قلبك في النهاية.

في حالات نادرة ، تحدث الصمات الصغيرة بشكل متكرر وتتطور بمرور الوقت ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الرئوي المزمن ، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم الرئوي الانصمام الخثاري المزمن.
 

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