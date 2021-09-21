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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل الأزمة المالية في الزمالك ستؤثر على الفريق .. الجماهير تجيب

صدى البلد

طالب حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى عمرو اديب  الجماهير بالتبرع للنادي قائلًا : لو سمحتم ساعدونا لنجدة النادي هذا الشهر لو مليون شخص دفعوا 100 جنيه سنحل مشاكل النادي للشهور المقبلة

 

ورصدت عدسة موقع صدى البلد الإخباري اراء جماهير الزمالك في طلب رئيس نادي الزمالك من الجماهير للتبرع لتجديد عقود اللاعبين  ومدى تأثير  الازمه الماليه على الزمالك في الدوري القادم .

 

قال محمد زغلول إن الزمالك لن يستطيع  ان  يأخد الدوري العام القادم بسبب الازمه الماليه  ولا ينبغي لرئيس النادي او اي مسؤل بداخله أن يطالب عن جمع الأموال من الجماهير لان هذا يقلل من قيمته التاريخيه .
 

وأضاف هاني محمد، أن ما فعله رئيس نادي الزمالك يقلل من شأن النادي ولدى النادي مصادر دخل يجب أن يحسن استغلالها واللاعبين يجب أن يضحوا من أجل النادي بالتعادل عن بعض مستحقاتهم الماليه والاولى بالاموال الفقراء وليس نادي الزمالك ولاعبيه.
 

وتابع غازي أحد مشجعين الزمالك الكوتيين ، أنه هيساهم في التبرع للنادي لأن النادي ملك للجماهير فلا مانع من المساهمه لأن الجماهير الحقيقية هى التي تظهر وقت المحنة.

 

وكان  حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك اعلن عن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا” بإيقاف قيد الصفقات الجديدة للفريق.

وأكد لبيب في تصريحات عبر قناة النهار أن  الزمالك مطالب بدفع ٦٥ مليون جنيه للاتحاد المصري بالإضافة لوجود ١٧ قضية دولية ضد النادي.

وتابع أن هناك ٣٨ مليون جنيه يجب أن تسدد قبل شهر ديسمبر المقبل مشددا أن الأزمة كانت مع اللاعب حسام اشرف والذي وقع عقد مع أكاديمية كاميرونية بالاضافه للزمالك مما أوقع الكيان الأبيض في أزمة وتم تغريمه ٤ ملايين يورو .

وأكمل أن المبلغ تم تخفيضه عقب المفاوضات مع الأكاديمية ليصل ل ٢٠٠ ألف يورو مشددا أن الزمالك يسعى لحل الأزمة بشكل ودي مع الفيفا.

وأكمل أن اللجنة تتعرض للهجوم مشددا أن ما يحدث أمر غير مقبول قائلا “ انا زهقت  فهذه اللجنة أعارت لاعبًا ناشئًا مقابل 4 ملايين جنيه وهو ما لم يحدث من قبل كما أننا قمنا بإعارة لاعب والده وكيل دون علمه بمبلغ يتخطى مليوني جنيه”.

الاتحاد الدولي لكرة القدم جماهير الزمالك رئيس نادي الزمالك حسين لبيب نادي الزمالك

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