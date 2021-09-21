إعلامية عمانية: استخدام التكنولوجيا طور الإعلام العماني

قالت الإعلامية العمانية زينب السعدي، إن المجال الإعلامي في سلطنة عمان مجال جميل، واستخدمنا التكنولوجيا لتطويره وبالفعل حققنا إنجازات عديدة به.

وأضافت زينب السعدي خلال لقاءها ببرنامج" آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أنها بدأت مشوارها الإعلامي من الصفر من دولة الإمارات ثم أكملت مشواري بسلطنة عمان، واستطعن في فترة صغيرة أن نكتسب خبرات بتقدم التكنولوجيا ونطور الإعلام العماني وصعدنا صعود كبير، وكانت إضافة قوية في الإعلام العماني.

وتابعت زينب السعدي، قمت بفعاليات ومؤتمرات إعلامية عدة على مستوى الخليج والوطن العربي.



وقالت الشيخة ثريا الفيثي رائدة أعمال خلال اللقاء أيضاً عن مجال ريادة الأعمال، أنها تحب هذا المجال كثيراً وتعمل به منذ 17 عاماً.

وأكدت أنها تمتلك 3 شركات مختلفة، في مجال تنظيم الفعاليات وبيوتي سنتر والأزياء حيث أحبت الأزياء والموضة منذ صغرها، كما تم تكريمها في عدة مهرجانات.