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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا يمكن أن يكون ناجما عن نية حسنة..نساء يروون معاناتهن مع الطلاق الشفهي

الطلاق
الطلاق

قالت أميرة بهي الدين المحامية، إن الطلاق الشفهي  الذي يلقى دون توثيق، مؤكدا أنه يحمل نوعين أولهما إنفعالي بأن يرمي الرجل اليمين في لحظة إنفعال أو غضب وهذا  لايقع بشهادة دار الافتاء.

خبير قانونى يعدد عيوب الطلاق الشفهي

وأضافت أميرة بهي الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية "أون:، أن " النوع الثاني  هو ذلك الرجل القاصد إنهاء العلاقة الزوجية  عبر الطلاق الشفهي وعدم إثباته كنوع من الكيد للنساء فالاصل الزواج تم بقسيمة وكذا الطلاق يجب أن يتم بنفس الشكل .

وتابعت أمية بهي الدين، أنه  لايمكن أن يكون الطلاق الشفهي المقصود  ناجم عن نية حسنة بل  هو نية  تخرج من رجل  شرير لديه الرغبة في الكيد   تجاه زوجته أو طليقته  .

 

وروت ياسمين   محمد إحدى ضحايا  الطلاق الشفهي  أنه تم تطليقها شفهياً منذ يناير عام 2020 ومنذ وقتها لاتعرف هل هي متزوجة أم مطلقة  بعد علاقة زواج بدات منذ عام 2012  وإقتربت على إتمام عقد  من الزمان  
 

كنت بسامح وبعدي  عشان بنتي

وأكدت " زوجي كان له علاقات كتيرة وكنت بسامح وبعدي  عشان بنتي  لكن في أخر مرة أصررت على الطلاق ورفض وقتها وإقترح أن يقسم يمين طلاق أمام عدد من الشهود بأنه إذا وقع  علاقة بينه وبين غيرها مجدداً تكونين في هذه الحالة مطلقة " .


وروت ندى حسن إحدى ضحايا  الطلاق الشفهي    تجربتها مع مأساة الطلاق الشفهي   قائلة: " أنا قصتي متعبة نفسياً بعض الشيء  وأنا عندي طفل " أدم" وضحيت  وقبلت  بشروط طليقي لانه طلقني شفهياً ورفض الاثبات إلا بشرط التنازل عن إبني  " 
 

 


 

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