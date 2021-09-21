إيهاب الألفي يكشف كواليس أزمة سيدات مصر للسلة في الكاميرون

قال إيهاب الألفي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة سيدات، إن المنتخب واجه ظروف صعبا للغاية خلال تواجده في الكاميرو، لخوض منافسات البطولة الإفريقية.



وأضاف إيهاب الألفي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" بعثة الفراعنة عانت من انقطاع الكهرباء داخل مقر إقامتها، أمس الأول، الأحد، وفشلت كل محاولات التواصل مع البعثة، في ظل عدم القدرة على شحن الهواتف، كما فسدت كمية من الأطعمة".

وتابع :" بالطبع نأمل في تحقيق البطولة، إنها صعبة بدون شك، ولكننا ندرس منافسينا ونستعد له جيدا، وسنعمل من أجل التتويج باللقب".

وأردف:" واجهنا السنغال وصيف البطولة لموسمين متتاليين، رغم الخسارة فأنا فخور بالمنتخب وبالأداء الذي قدمه الفريق، الفارق وصل أمام السنغال أحيانًا لـ 3 نقاط، الخبرات فرقت في النهاية".



وتابع: "مدرب منتخب السنغال تحدث عن منتخب مصر جيدًا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة وانه فوجئ بالمنتخب المصري والمستوى الذي ظهرنا به، مجلس الإدارة تحدث معنا ورفعوا معنويات البنات، إن شاء الله تكون خطوة علشان نوصل لمربع ذهبي".



وأكد : "لدينا مواجهة قوية مع منتخب تونس، منتخب تونس خسر الماتشين اللي لعبهم، متوسط النقاط بتاعته مش بيتجاوز الـ50، هم لاعبوا فرقتين كبار، المعيار الحقيقي والاختبار الحقيقي لينا قصاد السنغال، اننا نلعب معاهم ند بند ونوصل لـ 60 نقطة دي حاجة كويسة ، وكمان اللعيبة مكانتش في مستواها ومكنش في توفيق كبير".