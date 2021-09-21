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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر ينعى المشير طنطاوي: بطل عسكري من طرازٍ خاصٍّ

المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق

ينعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع الأسبق، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الذي وافته المنية، فجر اليوم، عن عمر ناهز 85 عامًا.‏

 

ويشير فضيلة الإمام الأكبر إلى أن الراحل فارقنا إلى دار الحق بعد رحلةٍ طويلةٍ من العطاء، ومسيرةٍ وطنيةٍ أسهم من خلالها في صناعة البطولات والأمجاد، مؤكدًا أنه بطل عسكري من طرازٍ خاصٍّ، وقف شامخًا في مواجهة أعداء الوطن في وقتٍ عصيبٍ، ليعبُرَ بسفينته إلى بر الأمان.


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ويتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء إلى السيد الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلَّحة، وإلى أسرة الراحل وذَويْه، وللقوات المسلحة، والشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع ‏رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، “إنَّا لله وإنَّا إليه راجعونَ”. 

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