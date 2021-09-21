رئيس الهيئة الهندسية يكشف عن منظومة الطرق والأنفاق بشبه جزيرة سيناء

شرح اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار ، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، منظومة النقل داخل انفاق طريق " جينيفا " في شبه جزيرة سيناء.

وأوضح اللواء أركان حرب إيهاب الفار ، خلال كلمته بمؤتمر افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات بشبة جزيرة سيناء ، أن الطرق الجديدة مزودة بـ منظومة متكاملة للحريق ، ورشاشات ضبابية ، وهي مراحل متطورة في عملية إطفاء الحرائق بمنظومة النقل.

وتابع : المنظومة الجديدة تشمل خط طرد لحالات السيول ، ونظام للتغذية الكهربائية ، وأنظمة اتصالات تشتمل على 51 كبينة تليفون للتواصل مع عربات النقل ، ونظام للخلاء تتكون من لوحات استرشادية.

وتصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، حيث أبرزت صحف (الأخبار) و(الجمهورية) و(الأهرام) تأكيد الرئيس أن الأحداث التي عاشها العالم على مدار قرابة عامين ماضيين أثبتت حتمية التعامل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار، التقاطع بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تتناولها هذه الأهداف ويسعى إلى تحقيق أقصى استفادة مما تتيحه أجندة التنمية المستدامة من فرص للتعاون الدولي لتمويل التنمية سواء في الإطار متعدد الأطراف أو على صعيد العلاقات الثنائية مع شركاء التنمية، من دول ومؤسسات تمويل وبنوك دولية مع مراعاة أولويات الدول والحفاظ على الملكية الوطنية لسياساتها وبرامجها التنموية.

