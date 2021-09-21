الرئيس السيسي: محطة بحر البقر تضخ 5.6 مليون متر يومياً لسيناء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه خلال أيام قليلة سنفتتح محطة بحر البقر، وهى ستضخ حوالى 5.6 مليون متر يومياً لسيناء، وهى مياه معالجة ومتطورة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة المذاعة اليوم، أن هذه المحطة ستضيف حجما كبيرا جداً من الزراعة تصل إلى 500 ألف فدان.

واشار فى كلامه إلى القوات المسلحة، قائلا:" من فضلكم أثناء عمل الشركات أمنوهم، لان هذا المشروع يضيف اكثر من نصف مليون فدان بنظم حديثة ومتطورة"، وهو ما يستدعى توفير فرص عمل وتواجد سكانى للناس.

وأكد " أن كل حاجة متأمنه بس بنقول علشان الأشرار يعرفوا أننا بنأمن جا بشكل قوى".